La CCGJ parmi les 15 plus grandes chambres de commerce au Québec

La Chambre de Commerce du Grand Joliette se situe maintenant parmi les 15 plus grandes chambres de commerce au Québec avec plus de 525 membres. Rappelons que sa mission est de s’impliquer au sein de sa collectivité afin de susciter un développement économique qui profite à tous, et bien qu’il reste du pain sur la planche, la CCGJ peut être fière de la synergie de sa communauté entrepreneuriale.

Il y a 132 chambres de commerce à la Fédération des chambres de commerce du Québec et seulement les 15 plus grandes ont un siège au conseil d’administration de la fédération, et maintenant, Joliette y siègera. Rappelons que le conseil d’administration rassemble les 15 plus grandes chambres de commerces du Québec, ainsi que les représentants sectoriels et les bureaux de direction.

Monsieur Guy Bénard, président de la CCGJ, représentera la Chambre sur ce conseil. La CCGJ aura donc l’occasion de travailler sur les mémoires pré-budgétaires et sur les dossiers nationaux. Les enjeux de la MRC de Joliette feront ainsi directement partie intégrante des discussions. La CCGJ s’engage à initier des projets qui permetteront d’accroître les moyens d’action et qui contribueront à la vitalité économique pour ainsi renforcer la pertinence de la CCGJ et de son réseau.

En plus d’accéder à des rencontres privilégiées dont des rencontres avec les sous-ministres ou encore le conseil fédéral, plusieurs avantages additionnels permettront à notre région d’être entendue en haute instance. Cela permettra d’afficher notre leadership à la FCCQ, de solidifier notre réseau afin qu’il accroisse sa capacité de représenter les intérêts des entreprises et des entrepreneurs de la MRC de Joliette.

Cette nomination permettra à la CCGJ de jouer davantage son rôle de porte-parole de la communauté professionnelle et des affaires et de traduire en action l’ensemble des intérêts de ses membres.