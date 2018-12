Marie-Joanne Boucher et Le 4673 s'unissent pour encourager les artistes québécois et l’achat local

Une mission engagée et engageante Encourager les artistes québécois et l’achat local, c’est la mission que s’est donnée Le 4673. Unique en son genre, cette plateforme Web propose une expérience de magasinage innovante en permettant l’application de plusieurs filtres, une nouveauté dans le domaine de la vente d’œuvres d’art. La boutique propose des œuvres abordables dans quatre disciplines : arts visuels, métiers d’art, littérature et musique.



L’autre fait particulier de la boutique en ligne est l’effet levier qu’il procure en région. «En effet, tous les profits du 4673 sont réinvestis dans la culture. D’une part, pour les artistes qui auront vendu une oeuvre et d’autre part, pour Culture Lanaudière qui réinjectera les profits tant en services directs qu’en investissement sur le plan du développement des arts et de la culture », confirme la directrice générale de Culture Lanaudière, madame Andrée Saint-Georges.