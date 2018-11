Étude d’inoccupation commerciale 2018

Monsieur Christian-Pierre Côté président de CAPREA conseil Immobilier, a présenté son étude d’inoccupation commerciale pour l’année 2018.

« Pour cette année, les territoires analysés sont plus nombreux. Avec le développement de notre entreprise et la demande toujours croissante pour l’obtention de statistiques précises, CAPREA a étendu ses actions en ajoutant plusieurs régions de l’ouest du Québec, » d’expliquer le président Côté.

La récolte des données de l’étude a été effectuée en juillet 2018 selon des objectifs précis. L’analyse de ces mêmes données a été complétée à la fin de l’automne 2018.

À propos de Lanaudière

Pour une première année, une analyse complète de la région de Lanaudière a été effectuée. L’artère ayant le plus bas taux d’inoccupation est la Rue de la Visitation à Joliette avec 3,3%.

La vacance de 4,3 % à Repentigny est la plus faible parmi les quatorze villes étudiées dans l’étude 2018.

À propos de CAPREA

CAPREA est née du regroupement de professionnels multi spécialistes en expertise immobilière désirant joindre leurs forces au sein d'une même entreprise dans l'objectif d'offrir le meilleur service à leurs clients.

L’entreprise propose une gamme de solutions diversifiée et complète dans les domaines de l'évaluation, du conseil et de l'expertise immobilière, et ce partout au Québec.

Pour plus d'information, visitez le https://www.caprea.ca/fr/.