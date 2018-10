La Brasserie Le Ranch s’installe dans le parc industriel de Notre-Dame-des-Prairies

La première pelletée de terre officielle de la toute nouvelle Brasserie Le Ranch a été soulevée dans le parc industriel de Notre-Dame-des-Prairies ce mardi 23 octobre en présence des copropriétaires Luciano et Dario Ruso ainsi que de la mairesse de Notre-Dame-des-Prairies, Mme Suzanne Dauphin.

Le commerce, bien implanté à Joliette depuis 1974, a choisi Notre-Dame-des-Prairies pour construire sa nouvelle bâtisse qui ouvrira ses portes au printemps 2019 au 215, rue des Entreprises. Les travaux sont débutés depuis environ 3 semaines maintenant.

Après 44 ans à la même enseigne, un investissement de 1,6 million $ est prévu pour édifier un immeuble tout neuf qui pourra accueillir plus de 350 personnes dont 150 sur une terrasse 3 saisons. Une dizaine d’emplois supplémentaires seront créés pour un total de 40. En plus d’un nouvel espace restaurant spacieux et moderne et d’une immense terrasse, un nouveau bar, une table de billard et des jeux de dards seront installés. Un nouveau menu plus actuel sera également proposé.

Les Ruso, père et fils, affirment qu’ils « déménagent pour le mieux ». « On veut garder le même concept mais en mieux. Notre bail vient à échéance à la fin février 2019. À la suite d’une étude de marché, nous avons conclu qu’une nouvelle bâtisse serait plus avantageuse pour le Ranch. Le quartier industriel de Notre-Dame-des-Prairies est en pleine expansion et avec le Canac qui sera à côté de nous, ça risque d’attirer bien des gens! Il y a aussi beaucoup de circulation sur la 131, donc ce sera un bon coin pour nous. »

La collaboration avec la Ville de Notre-Dame-des-Prairies a été des plus faciles, le conseil municipal étant heureux d’accueillir le commerce dans son secteur commercial. « Leur choix de venir s’installer chez nous démontre bien toute la vigueur économique de notre ville. Le choix qu’ont fait les propriétaires du Ranch de venir s’installer ici confirme que notre parc à vocation à la fois industrielle et commerciale est un emplacement de plus en plus prisé par les commerces. C’est très apprécié et ça animera notre quartier industriel et commercial », a exposé la mairesse.