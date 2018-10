Première boutique Claire France au nouveau concept à Joliette

La boutique Claire France 14+ célèbre son ouverture officielle aux Galeries Joliette le 18 octobre dès 9 h 30. Toute l’expérience en boutique a été repensée, pour une expérience de magasinage à la hauteur des attentes de nos clientes.

Entièrement conçues par des dessinatrices au Québec, les collections de Claire France proposent des vêtements aux coupes actuelles et flatteuses, pour celles qui aiment la mode et ont leur propre style !

La famille Lafrance, propriétaire du groupe Marie Claire, incluant Claire France, sera présente lors de l’inauguration.

Site internet : clairefrance.ca

Quelques mots du Groupe Marie Claire

Claire France fait partie du Groupe Marie Claire, fondé à Saint-Hyacinthe en 1965. Le Groupe est aussi propriétaire des boutiques : San Francisco, Grenier, Émotions, Marie Claire et Terra Nostra, ainsi que de Dans un jardin. C’est une entreprise familiale 100 % québécoise, dont la mission est de créer, ici même, une mode ultra-féminine qui s’inspire à la fois des tendances européennes et du style de vie des Nord-Américaines. Tous les vêtements sont dessinés par des équipes de designers au siège social d’Anjou et ensuite distribués dans plus de 300 boutiques dans l’est du Canada. Tout cela est possible grâce à une équipe de 120 personnes au siège social et plus de 1300 employés dans l’ensemble des boutiques.