Une première succursale CANAC dans Lanaudière

Notre-Dame-des-Prairies sera la première ville dans la région de Lanaudière à accueillir une première succursale CANAC, la 29e de la chaîne québécoise. Le président de CANAC, M. Jean Laberge, a procédé, vendredi dernier, au soulèvement symbolique de la première pelletée de terre en compagnie de la mairesse Mme Suzanne Dauphin et de quelques représentants de la Ville, officialisant ainsi l’ouverture prévue au printemps 2019.



La date précise reste encore à confirmer, mais M. Laberge demeure très optimiste quant à l’échéancier des travaux. L’ensemble du projet nécessitera des investissements de 7 M$ et créera environ 90 nouveaux emplois directs dans la communauté locale.





« L’arrivée d’une grande bannière comme CANAC au sein du secteur commercial de Notre-Dame-des-Prairies démontre bien toute la vigueur économique de notre ville. Le choix qu’a fait cette grande entreprise de venir s’installer ici confirme que notre parc à vocation à la fois industrielle et commerciale est un emplacement de plus en plus prisé par les commerces. Nous sommes heureux de leur venue qui permettra d’agrandir l’offre faite aux consommateurs, mais également de créer de nombreux emplois chez nous », a exposé la mairesse.





Le bâtiment ultra moderne de 41 500 pi2, qui logera au 2100 boulevard Firestone, sera construit selon le récent design et les nouveaux standards de commercialisation de CANAC. Les consommateurs de Lanaudière y trouveront une vaste gamme de produits de construction et de rénovation : quincaillerie, plomberie, électricité, outillage, peinture, couvre-planchers, produits de finition, matériaux de construction, produits saisonniers et plus. À la surface de vente de 26 042 pi2 s’ajoutera un département dédié exclusivement aux entrepreneurs, ouvert du lundi au vendredi, de 7 h à 17 h. Le nouveau magasin comptera également une grande cour à bois extérieure ainsi qu’un entrepôt couvert de 31 500 pi2.





CANAC, leader en rénovation depuis plus de 140 ans



CANAC est la première chaîne de quincaillerie et de matériaux de construction indépendante à avoir vu le jour à Québec. Son expertise de plus de 140 ans lui permet de perpétuer l’esprit des quincailleries d’autrefois dans un environnement moderne et avec un personnel qualifié, formé par son centre de formation continue accrédité par Emploi-Québec. CANAC dessert aussi bien les particuliers que les entrepreneurs et propose des prix agressifs qui défient toute compétition.



Depuis l’acquisition par le Groupe Laberge en 1985, l’expansion de l’entreprise est axée sur l’ouverture de nouvelles quincailleries modernes et sur la rénovation des succursales existantes pour mieux les adapter aux besoins et aux attentes des consommateurs. L’implantation d’une nouvelle succursale à Notre-Dame-des-Prairies témoigne de cette volonté et s’inscrit dans la vision de croissance et d’avenir de ses dirigeants. Aujourd’hui, CANAC embauche plus de 3 300 travailleurs à temps partiel et à temps complet.