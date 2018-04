La Chambre de Commerce du Grand Joliette reçoit la PDG de Femmessor

La Chambre de Commerce du Grand Joliette est fière de recevoir, lors de son dîner mensuel du lundi 7 mai prochain, à l’Hôtel Château Joliette, la présidente-directrice générale de Femmessor. Les convives sont attendus à compter de 11 h 45.

Femmessor est la seule organisation entièrement dédiée au financement et à l’accompagnement des femmes entrepreneures au Québec. Mme Labelle dirige une équipe de plus de 30 professionnels répartis dans l’ensemble des régions de la province.

Sévrine Labelle détient une solide expérience en matière de développement économique et d’accompagnement pour les entrepreneurs. Elle a travaillé durant plus de 7 ans à la Chambre de commerce du Montréal métropolitain notamment à titre de vice-présidente, Stratégies et affaires publiques.

Une femme d'expérience

Durant son mandat, la Chambre a livré certains des projets les plus importants de son histoire, générant une visibilité et une reconnaissance accrue du leadership de l’organisation au sein de la communauté des affaires de la métropole.

Titulaire d’un baccalauréat en communication-politique de même que d’une maîtrise en administration, Mme Labelle n’avait que 29 ans lorsqu’elle a été nommée pour la première fois à la direction générale d’un organisme en Estrie. Son expérience l'a également amenée à vivre et à travailler en Afrique de même qu’en Amérique latine.

Très impliquée dans sa communauté depuis de nombreuses années, Sévrine Labelle a été membre du conseil d’administration de la Société des célébrations du 375e anniversaire de Montréal, de la Fondation du Startup de Montréal, du Réseau réussite Montréal de même que de Toujours Ensemble, un organisme verdunois qui œuvre en faveur de la réussite scolaire des jeunes.

Le dîner mensuel

La CCGJ présentera le titre de personnalité du mois de mai à M. Pierre-Alexandre St-Jean du Groupe St-Jean. Enfin, nous soulignerons le 25e anniversaire de, Services Financiers Groupe Investors.

Dans une ambiance propice aux échanges, le Comité de la Chambre vous invite à partager un délicieux repas en compagnie de gens d’affaires passionnés ayant à cœur le développement de leur région, tout en vous informant sur un sujet d’actualité.

Vous pouvez déjà vous inscrire auprès de la permanence par courriel à info@ccgj.qc.ca ou par téléphone.