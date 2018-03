Les lauréats du 20e Défi OSEentreprendre pour la MRC de Joliette sont maintenant dévoilés

Hier soir avait lieu le gala local du 20e Défi OSEntreprendre où plus de 40 personnes se sont rassemblées pour faire rayonner les initiatives entrepreneuriales de la MRC de Joliette et souligner l’audace de celles et ceux qui ont osé entreprendre. Pas de doute que la MRC de Joliette peut être fière de sa relève entrepreneuriale car huit entreprises représenteront la région lors de la finale régionale du Défi OSEntreprendre qui aura lieu le 2 mai au Club de Golf Le Mirage à Terrebonne.

Le préfet de la MRC de Joliette, M. Alain Bellemare,s’est dit très inspiré par le désir d’entreprendre de la région. Monsieur Bellemare n’a pas manqué de souligner : « l’importance pour le démarrage d’entreprise de croire en soi et de poursuivre ses rêves en contribuant au dynamisme de la collectivité. » Le Défi OSEntreprendre, selon lui, est le tremplin par excellence des entrepreneurs qui veulent contribuer à bâtir un Québec fier, innovant, engagé et prospère!

Lors du gala local, huit prix ont été remis aux lauréates et lauréats qui se sont démarqués par la qualité de leur projet, leur sens de l’innovation et leur créativité.

Catégorie commerce : Myriam Richer, Mario Richer et Philippe Geoffroy pour CHOCOLATO JOLIETTE

Catégorie Économie sociale : Audrey Beauséjour pour le GÎTE DE L’AIDANT CHEZ ARTHUR

Catégorie Exploitation-Transformation-Production : Karine Charbonneau pour K&K VINYLES DESIGNS

Catégorie Services aux individus : Martin Ménard, Ariane Dumontier, Yann Gauthier pour CENTRE D’ESCALADE LE SPOT

Catégorie Services aux entreprises : Marie-Pier Villeneuve pour ESPACE COLOCAUX

Catégorie Volet Réussite inc. : Mélanie Laplante pour CLINIQUE PODIATRIQUE MÉLANIE LAPLANTE INC. et Élaine Martel pour LA BRULERIE DU ROY.

Une cuvée exceptionnelle

Cette année, la MRC de Joliette a dépassé le cap des 15 inscriptions avec 17 dossiers pour le volet Création d’entreprise et 2 dossiers pour le volet Réussite inc. Cette participation record, et la meilleure pour la région de Lanaudière, a permis de nommer un gagnant supplémentaire au niveau local :

Catégorie Services aux entreprises : Alexandra Hamel pour L’ÉTIQUETTE & CO. www.OSEntreprendre.quebec

Un partenariat gagnant

Si le Défi OSEntreprendre est devenu un incontournable pour propulser la relève entrepreneuriale de la MRC de Joliette, c’est grâce à l’étroite collaboration qui perdure depuis plusieurs années entre les différents organismes de développement économiques que sont la Corporation de développement économique de la MRC de Joliette (CDÉJ), le Carrefour Jeunesse-Emploi de D’Autray-Joliette (CJEAJ) et la SADC de D’Autray-Joliette. À tous ces organismes réunis pour inspirer le désir d’entreprendre s’ajoute la Chambre de commerce du Grand Joliette (CCGJ) et l’entreprise M TA RÉGION, à titre commanditaire de la finale locale 2018.

Le Défi OSEntreprendre est un grand mouvement québécois qui se déploie et s’enracine aux échelons local, régional et national. Il vise à faire rayonner les initiatives entrepreneuriales pour inspirer le désir d’entreprendre et contribuer à bâtir un Québec fier, innovant, engagé et prospère! Avec son volet Création d’entreprise qui appuie les nouveaux entrepreneurs et son volet Réussite inc. qui fait rayonner des succès inspirants, il rejoint des dizaines de milliers de participants annuellement. Pour sa mise en œuvre, il peut compter sur la mobilisation de plus de 350 agents responsables de sa réalisation dans les 17 régions du Québec. Un ingrédient clé de sa réussite!