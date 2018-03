Nomination de Vincent Mailhot au poste de Président Directeur Général de Lanauco

Le conseil d’administration de Lanauco est fier d’annoncer la nomination de Vincent Mailhot à titre de Président Directeur Général de Lanauco, entreprise lanaudoise spécialisée dans le développement et la maintenance de lignes électrique et de communication.



Basée à St-Alexis-de-Montcalm, l’entreprise collabore avec près d’une centaine de travailleurs chevronnés dispersés sur 6 régions administratives québécoises.



Parcours de Vincent Mailhot

Intégré à l’entreprise depuis 2005 et membre en règle de la relève d’affaires depuis plus de 10 ans. Vincent a su développer son leadership et ses connaissances de l’entreprise au travers différents postes stratégiques tel que la direction des opérations.



Ayant à coeur le dépassement de soi et l’accomplissement tant personnel que professionnel, Vincent se passionne pour les défis. Ayant pris part au programme émergence de l’école d’Entrepreneuship de Beauce, il poursuit ses ambitions avec une envie de faire toujours de son mieux. Son amour du sport lui a aussi permis d’accomplir l’exploit de courir un marathon qui n’est que « le début d’une belle histoire » selon lui puisqu’il chérit le rêve de devenir un triathlète et de participer à un demi-Ironman très prochainement.



Circonstances

Le tragique accident qui a coûté la vie de Jean-Claude Mailhot (Fondateur de Lanauco) et Janie Mailhot (Directrice de la logistique et des opérations) en février dernier a obligé l’entreprise à rebondir. Néanmoins, le conseil d’administration confirme que la décision de nommer Vincent Mailhot n’est en rien une décision précipitée et fait au contraire partie du plan de transfert d’entreprise initiée depuis une quinzaine d’années.



Vers l’avenir

La tête remplie de nouveaux projets pour l’entreprise, Vincent Mailhot déclare qu’il est « honoré de marcher dans les traces de son père » et qu’il est prêt à reprendre les rênes de l’entreprise en toute confiance. « Nous sommes entourés d’une équipe de professionnels qui ont à coeur le succès de Lanauco. C’est grâce à eux et avec eux que je veux continuer de regarder vers l’avenir. »