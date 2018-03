Soucieuse d'accompagner les entreprises de la MRC de Joliette dans leur démarche vers l'innovation, la CDÉJ lance LA TOURNÉE DES GRANDS INNOVATEURS. À bord d’un transporteur nolisé, un groupe d’entrepreneurs est invité à découvrir des centres collégiaux de transfert de technologie (CCTT) du Réseau Trans-Tech, ainsi que d’autres centres qui donnent accès à différents services liés à l’innovation technologique. Les CCTT du Québec regroupent plus de 1300 experts tant chercheurs, ingénieurs ou technologues que spécialistes détenteurs de doctorats, de maîtrises, de baccalauréats ou de techniques spécialisés. Tous sont là pour accompagner les entrepreneurs dans un processus de changement technologique.



UNE FORMULE ÉPROUVÉE

La formule a été testée avec succès l'an dernier, alors que plus de 15 d'entreprises ont participé à cette activité, entièrement gratuite! Les entrepreneurs de la MRC ont pu visiter le Centre INÉDI, qui favorise l’innovation et la créativité dans le développement des produits des petites et moyennes entreprises en agissant comme un chef d’orchestre en formation, expertise, information, recherche et valorisation du design industriel. « Au-delà de la visite, mentionnons que quatre entreprises qui ont fait la visite, ont repris contact avec INÉDI pour développer des projets concrets d’innovation pour leur entreprise », de mentionner Ginette Mailhot, présidente de la CDÉJ.



Lors d’une seconde visite, ce sont près d’une dizaine d’entrepreneurs qui ont découvert le Centre de Robotique et de Vision Industrielles (CRVI), situé à Lévis. Fondé en 1984, le CRVI accompagne, conseille, forme, valide les applications en laboratoire, et même participe au développement et à l'avancement technologiques des entreprises en leur donnant accès à ses laboratoires et à son expertise de pointe en robotique intelligente, soudage robotisé et vision artificielle.



CALENDRIER DES VISITES DE 2018

Le 14 mars de cette année, devant la demande répétée de plusieurs entrepreneurs, la CDÉJ réitère la visite du Centre INÉDI de Terrebonne. Ensuite, le 6 juin, LA TOURNÉE DES GRANDS

INNOVATEURS s’arrêtera à La Pocatière pour visiter les centres Solutions NOVIKA et le Centre de Développement Bioalimentaire du Québec (CDBQ).



Les entrepreneurs intéressés par une de ces visites, n’ont qu’à contactez un des deux conseillers

de la CDÉJ responsables de cette activité :

Julie Pagé Conseillère stratégie et performance PME / jpage@cdej.ca / 450 752-5566 p. 3

Gilles-Mathieu Vincent Commissaire à l’implantation / gmvincent@cdej.ca / 450 752-5566 p. 1