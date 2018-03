Plan de développement de la zone agricole: La MRC de Joliette débutera les démarches sous peu

Le préfet de la MRC de Joliette, monsieur Alain Bellemare, est fier d’annoncer aujourd’hui le début des démarches entourant la réalisation d’un Plan de développement de la zone agricole (PDZA). Ce document de planification a pour but la mise en valeur du territoire et des activités agricoles, en favorisant leur développement durable.



Avec ce document, la MRC dressera un portrait du territoire et des activités agricoles. Elle déterminera leurs forces, leurs faiblesses ainsi que les opportunités de développement qu’ils recèlent. « Ce sera également l’occasion de se doter d’une vision pour l’avenir du territoire et des activités agricoles », a tenu à préciser M. Bellemare. Un plan d’action comprenant des gestes concrets pour réaliser cette vision suivra.



La démarche sera coordonnée par monsieur Ludovic Bouchard, urbaniste et aménagiste à la MRC de Joliette. On prévoit 18 mois pour réaliser la démarche et rendre public le plan de mise en valeur.



UN TRAVAIL DE CONCERTATION

L’élaboration d’un PDZA est un travail de concertation. C’est pourquoi cette démarche s’effectuera en collaboration avec divers acteurs du milieu, notamment, l’Union des producteurs agricoles (UPA)et le ministère de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation du Québec (MAPAQ), qui participe financièrement au projet avec une contribution pouvant s’élever jusqu’à 40 000 $. De son côté, la MRC assumera le reste des dépenses.



BÉNÉVOLES RECHERCHÉS

De plus, la MRC de Joliette souhaite vivement obtenir la collaboration de citoyens mobilisés. Toute personne intéressée à participer à cette démarche peut soumettre sa candidature et faire valoir ses idées au sein du comité du PDZA. Il suffit de faire parvenir une lettre de motivation à la MRC de Joliette avant le 23 mars prochain, 16h30, à Ludovic Bouchard, à l’adresse courriel : lbouchard@mrcjoliette.qc.ca. Évidemment, pour en savoir plus, toutes les informations se retrouvent sur le site : mrcjoliette.qc.ca

Cette implication citoyenne se fait de façon bénévole. Les postes à combler sont les suivants :

Agriculteurs (4)

Citoyen (2)

Commerçant œuvrant dans le secteur agroalimentaire (ex. : épicier, restaurateur ou etc.) (1)

Industriel du secteur agroalimentaire (ex. : distributeur, transformateur ou etc.) (1)

Personne œuvrant dans le secteur des services aux agriculteurs (ex. : agronome, coopérative agricole ou etc.) (1).

Bien que la démarche du PDZA incombe à la MRC de Joliette, il va sans dire que la mobilisation des partenaires, des producteurs agricoles et des citoyens permettra de mettre à exécution un plan d’action qui sera davantage adapté à la réalité locale. La MRC de Joliette souhaite donc une grande participation du public et du milieu agricole.