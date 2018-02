Louise Bourget se joint à l’équipe de Communication Lanaudière

L’Agence de Communication Lanaudière est fière d’annoncer l’embauche de Louise Bourget à titre de Directrice des communications et chargée de projets.



Jusqu’à tout récemment à l’emploi de TC Media à titre de chef de contenu, Louise Bourget a été embauchée par l’agence lanaudoise à la suite du départ récent de la conseillère en communication Isabelle Bougie.



Détentrice d’un baccalauréat ès arts avec spécialisation en journalisme de l’Université Laval, madame Bourget possède une vaste expérience en matière de développement de contenu (sites web, médias sociaux, imprimés) et de gestion d’équipes de rédaction et d’échéanciers. Elle s’est notamment distinguée au niveau de l’édition journalistique, de la rédaction de documents de tous genres, et de la production de contenu tout en assurant la cohérence de celui-ci. En plus de posséder un bon sens de la nouvelle d’intérêt public, de l’analyse et de la stratégie, elle use de créativité pour atteindre les meilleurs résultats, et ce, en ralliant les troupes concernées par les dossiers en cours.



Le président et chef de direction de Communication Lanaudière, Christian Gauthier, ne tarit pas d’éloges envers sa nouvelle acquisition. « Isabelle Bougie a accompli un travail colossal pour l’agence. Elle était d’une polyvalence et d’une efficacité exemplaires. Nous avions donc de grosses pointures à chausser. De plus, la chimie entre les membres de l’équipe est d’une importance primordiale chez nous. Or, nous ne pouvions trouver meilleure candidate que Louise. Son expérience, ses qualités et son parcours professionnel font d’elle la personne idéale pour non seulement prendre la relève, mais aussi amener l’agence au prochain niveau. »



En plus des compétences qui lui ont valu ce poste, Louise Bourget jouit d’une solide réputation sur la scène locale et régionale. D’ailleurs, au cours des dernières années, plusieurs projets l’ont amenée à collaborer avec de nombreux décideurs et tous, sans exception, ont pu apprécier son professionnalisme.



En plus d’hériter des tâches de directrice des communications des Internationaux de tennis junior Banque Nationale de Repentigny, Louise assumera aussi, avec Communication Lanaudière, les fonctions de gestion de contenu du site Internet et des diverses plateformes numériques de l’agence, la planification et l’élaboration de plans de communication et d’action

adaptés aux besoins variés et aux attentes de la clientèle, la production de matériel promotionnel, événementiel et de relations de presse, le développement de produits originaux et novateurs, selon le secteur d’activité, dans le but d’assurer le meilleur positionnement pour la clientèle et de contribuer à son rayonnement sur le territoire lanaudois.



Rappelons que Communication Lanaudière a été fondée en 1985. Cette dernière offre des services de qualité en communications stratégiques et en relations publiques basés sur l’expérience et sur une préoccupation constante aux changements, à la créativité et au travail bien fait, dans le but de répondre aux besoins et attentes à une clientèle aussi variée que vaste en ce qui a trait aux secteurs d’activité.