Depuis 20 ans, le Défi OSEntreprendre inspire le désir d’entreprendre!

À vos projets… la 20e édition du Défi OSEntreprendre Lanaudière est maintenant lancée ! Le Défi OSEntreprendre Lanaudière invite les étudiants ayant un projet entrepreneurial et les nouveaux entrepreneurs à s’inscrire à cette prestigieuse compétition entrepreneuriale via le site Internet www.osentreprendre.quebec.

C’est avec fierté que le président d’honneur de cette 20e édition, monsieur Dominic Larin, vice-président de l’entreprise Lounge Factory, a été dévoilé aux personnes présentes lors de la conférence de presse qui s’est tenue le jeudi 15 février. Entrepreneur accompli de la MRC Les Moulins, M. Larin représente toutes les qualités entrepreneuriales pour inspirer la relève. En 1999, il lance sa première entreprise alors qu’il n’a que 25 ans. M. Larin a remporté les honneurs à plus d’une reprise au Défi OSEntreprendre : prix national Transformation et production ainsi que le prix dans la catégorie Emploi (2005), sans oublier le prix régional Réussite inc. en 2017. Ce ne seront pas les seuls honneurs obtenus par Lounge Factory qui a d’ailleurs été reconnu Grand gagnant du prix Design en 2017.

M. Larin a accepté avec joie d’assurer la présidence d’honneur de cette nouvelle édition du Défi OSEntreprendre Lanaudière puisque ses participations lui ont permis d’acquérir une nouvelle vision du monde des affaires, une visibilité importante bien au-delà de sa région, des contacts, mais surtout, une forte dose de motivation qui le propulse, encore aujourd’hui. « En acceptant la présidence de cette 20e édition, j’avais l’opportunité de contribuer à la promotion de l’entrepreneuriat dans Lanaudière et au Québec, à laquelle je tiens, et donc je demeure convaincu de l’importance de former notre relève québécoise avec un esprit entrepreneurial » de dire M. Larin.



Trois volets

Par son volet Entrepreneuriat étudiant, le Défi OSEntreprendre interpelle les jeunes du primaire à l’université qui ont réalisé et complété, au cours de l’année (soit de juin 2017 à juin 2018), des projets contribuant au développement de valeurs entrepreneuriales en milieu scolaire ou parascolaire.

Le volet Création d’entreprise s’adresse aux personnes de 18 ans et plus qui en sont à leurs premières étapes dans la réalisation de leur projet d’entreprise. Les projets d’affaires ne doivent pas avoir obtenu de revenus de vente avant le 1er avril 2017 et le démarrage de l’entreprise est fixé, au plus tard, le 31 décembre 2018.

Le volet Réussite inc. s’adresse aux entreprises ayant déjà participé au Défi OSEntreprendre, anciennement connu sous le nom Concours québécois en entrepreneuriat, de la 1ère édition (1998-1999) à la 14e édition (2011-2012). Une bourse de 5 000 $ sera remise en région et une bourse de 25 000 $ sera décernée au lauréat national lors du Gala des Grands Prix Desjardins qui se tiendra le mercredi 13 juin 2018 à Québec.



Trois échelons, trois niveaux de visibilité

Trois étapes de sélection sont nécessaires pour désigner les grands lauréats nationaux du Défi OSEntreprendre. Les participants qui franchiront la première étape de sélection locale, au niveau de leur MRC ou de leur établissement scolaire, verront leur projet analysé de nouveau à l’échelon régional. Une soirée de remise de prix aura lieu le mercredi 2 mai 2018 afin de couronner les lauréats régionaux qui se dirigeront vers l’étape finale de la sélection nationale. Globalement, 21 500 $ seront remis en bourses dans la région de Lanaudière lors du gala régional et plus de 190 000 $ seront offerts en prix lors de la grande finale nationale.



Bourses dans Lanaudière

Encore une fois cette année, les gagnants régionaux de cette 20e édition se mériteront des bourses régionales d’une valeur de 1 000 $ au volet création d’entreprise et de 500 $ pour les projets au volet entrepreneuriat étudiant, en plus de bénéficier d’une visibilité régionale dans les journaux de TC Média et de La Revue.



Prix Coup de cœur Étudiant créateur d’entreprise

Encore cette année, les étudiants de niveau collégial et universitaire qui en sont au processus de démarrage et qui ont un plan d’affaires sont invités à s’inscrire dans la catégorie Création d’entreprise, s’ils ont plus de 18 ans. Dans la région, une bourse de 500 $ sera octroyée pour le prix Coup de cœur Étudiant créateur d’entreprise.



Prix Femmessor

Parmi les projets déposés, la région de Lanaudière remettra une bourse de 1 000 $ au projet s’étant le plus démarqué et dont la principale actionnaire de l’entreprise est une femme. Cette bourse est rendue possible grâce à l’organisme Femmessor région de Lanaudière qui souhaite encourager et reconnaître l’entrepreneuriat féminin.

Une édition anniversaire

En cette année d’anniversaire, hommage, reconnaissance et bourses spéciales sont au programme du gala régional du 2 mai prochain. À ce titre, un partenariat unique a été créé dans notre région avec le Comité régional pour la valorisation de l’éducation (CREVALE). Ainsi, une bourse de 250 $ sera octroyée au projet étudiant dont la contribution à la persévérance scolaire est remarquable. De plus, une bourse régionale de 250 $ en Entrepreneuriat étudiant et une bourse régionale de 500 $ en Création d’entreprise seront remises par la Table d’action en entrepreneuriat de Lanaudière.

Date limite d’inscription

Les personnes intéressées doivent soumettre leur projet d’ici le mardi 13 mars 2018, à 16 h. Rappelons que l’an dernier, ce sont 931 Lanaudois et Lanaudoises qui ont participé au Défi OSEntreprendre. Le volet Création d’entreprise a reçu 54 projets d’entreprise. En ce qui a trait au volet Entrepreneuriat étudiant, 59 projets ont été déposés.



Une concertation régionale

Depuis plusieurs années, le succès de l’aventure entrepreneuriale dans Lanaudière est le fruit d’une étroite collaboration entre les établissements scolaires et les organismes de développement économique de la région. Le Défi OSEntreprendre est coordonné par Lanaudière Économique et, pour cette 20e édition, mis en œuvre par le CLDEM. Il est également chapeauté par les intervenants des services ou des organismes mandataires du développement économique des MRC, des Sociétés d’aide au développement de la collectivité (SADC), des Carrefours jeunesse-emploi (CJE), de la Coopérative de développement régional du Québec, de la Commission scolaire des Affluents et de la Commission scolaire des Samares.

Sur la photo

M. Claude Robichaud, vice-président de Lanaudière Économique et directeur général du CLDEM, Mme Diane Hamelin directrice générale du CJE Les Moulins, M. Dominic Larin vice-président de Lounge Factory et président d’honneur de la 20e éd. Du Défi OSEntreprendre Lanaudière.