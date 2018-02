Le Salon Rendez-Vous Commerce, c’est pour tout le monde!

La Chambre de Commerce du Grand Joliette est fière de convier les Lanaudois et exposants à la 29e édition du Salon Rendez-Vous Commerce, présenté par Desjardins, en collaboration avec les Galeries Joliette, qui aura lieu du jeudi 15 au dimanche 18 mars 2018.

Grand mobilisateur de notre économie régionale, l’objectif du Salon est de créer, au cours de ces quatre jours, un grand événement local générant un trafic important. Fort de ses 28 années d’expérience, le SRVC est la plus grande exposition commerciale dans la région de Joliette. De nombreuses animations ne manqueront pas de créer une ambiance des plus festives.

«À la Chambre de Commerce du Grand Joliette, nous sommes d’ardents défenseurs de l’achat local et le Salon Rendez-Vous Commerce est l’un de nos événements phare de l’année, a laissé entendre le président de la CCGJ, M. Guy Bénard. Avec plus de 100 exposants, les Lanaudois trouveront des entrepreneurs, des professionnels ainsi que des commerçants ayant à cœur le développement économique de leur région et prêts à répondre à leurs besoins.»

Le comité organisateur est heureux de pouvoir compter sur des partenaires de choix. En tant que présentateur officiel de l’événement pour une 9e année consécutive, les caisses Desjardins de D'Autray, de Joliette, de Kildare, du Nord de Lanaudière et du Sud de la Matawinie assurent au Salon Rendez-Vous Commerce une imposante notoriété. Tel qu’annoncé par M. Jean Denommé, directeur général de la Caisse Desjardins de Joliette, «le grand tirage de 1 000 $ en argent» pour tous les visiteurs sera reconduit cette année. «Desjardins est aussi accompagné de fidèles partenaires que nous remercions : les Galeries Joliette, Climatisation R. Bessette, Les Productions Méga-Animation, Toitures Morel, Fleet Info, Les Entreprises Mario Laurin, les Résidences funéraires F. Thériault et Kiwimédia», a complété la responsable du comité SRVC, Mme Emmanuelle Murray.

La CCGJ tient à remercier tous les membres du comité organisateur ainsi que les partenaires qui, chaque année, n’hésitent pas à s’impliquer pour offrir une foire commerciale riche en énergie! Profitez de l’ambiance unique que vous offre le Salon Rendez-Vous Commerce et suivez l’événement sur Facebook au www.facebook.com/SRVCJoliette ainsi que sur le site web www.srvcjoliette.ca.

Sur la photo, les organisateurs de l’événement ainsi que les précieux partenaires du SRVC 2018 : Mario Laurin – Entreprises Mario Laurin, Sylvain Ouellette – Méga-Animation, Jade Poitras Bessette – Chambre de Commerce du Grand Joliette, Louis-Simon Lamontagne – Résidences funéraires F. Thériault, Véronique Vadnais et Nathalie Lefebvre - L’Action, Marie-Claire Gagnon – Galeries Joliette, France Lacroix – Caisse Desjardins de Joliette, Nathalie Champagne – Galeries Joliette, Chantal Lambert - Caisse Desjardins du Sud de la Matawinie, Geneviève De Sousa – Radio M 103,5 FM, Sandra Beauchamp - Caisse Desjardins de D’Autray, Étienne Bessette – Climatisation R. Bessette, Emmanuelle Murray – responsable du comité SRVC, Marie-Élène Corbeil – MEC Événements, Dominick Martin – Kiwimedia et Stéphane Morel – Toitures Morel.