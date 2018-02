L’orthodontie en 5 questions

Qu’est-ce que l’orthodontie?

L’orthodontie est une spécialité de la médecine dentaire qui concerne le diagnostic, la prévention, l’interception et le traitement de diverses problématiques reliées à l’alignement des dents et des mâchoires. Les objectifs visés par l’orthodontie sont à la fois esthétiques et fonctionnels : les traitements d’orthodontie visent à améliorer l’apparence globale de la dentition et à corriger des problèmes fonctionnels. Les malocclusions, qui sont une mauvaise relation entre les dents, en plus d’être inesthétiques peuvent causer, entre autres, de l’inconfort et de la douleur, des problèmes de mastication, de l’usure prématurée des dents, des difficultés d’élocution et rendre l’hygiène buccodentaire plus difficile. L’orthodontie offre des solutions personnalisées pour chaque personne désirant profiter des bienfaits que procure une dentition esthétique, fonctionnelle et en santé.

Qui peut pratiquer l’orthodontie?

Après avoir obtenu un doctorat en médecine dentaire, qui octroie le titre de dentiste généraliste, ceux et celles qui désirent pratiquer l’orthodontie doivent compléter un programme universitaire de spécialisation nécessitant deux à trois années d’études supplémentaires. Au terme de cette formation, les candidat(e)s doivent réussir l’examen du Collège Royal des Dentistes du Canada afin de faire reconnaître leur diplôme de spécialiste par l’Ordre des Dentistes du Québec et les autres provinces canadiennes.

Les orthodontistes se consacrent exclusivement à l’orthodontie; en d’autres mots, ils et elles ne pratiquent pas d’interventions reliées aux autres branches de la médecine dentaire. Ainsi, les orthodontistes ne font pas de chirurgie, d’extraction dentaires, de traitements de gencives, de prothèses, etc. Les patient(e)s dont le traitement nécessite de telles interventions sont confié·es aux dentistes généralistes ou aux spécialistes dans chacun de ces domaines. En restreignant de la sorte leur pratique à leur champ d’expertise, les orthodontistes développent une expérience et une compétence exemplaires dans leur domaine. C’est ce qui fait notamment la différence entre les spécialistes certifiés en orthodontie (les orthodontistes) et les dentistes généralistes offrant des services d’orthodontie, qui eux, doivent oeuvrer et être compétents dans toutes les sphères de la dentisterie.

Pourquoi et quand consulter un(e) orthodontiste?

Les associations d’orthodontistes recommandent d’effectuer une première visite chez l’orthodontiste vers l’âge de 7 ans, puisque c’est vers cet âge qu’apparaît ce qu’on appelle la « dentition mixte », c’est-à-dire une dentition composée à la fois de dents primaires (aussi appelées dents de lait ou dents temporaires ) et de dents permanentes (ou dents d’adulte ou définitives). Une première visite à cet âge permet de procéder à l’identification précoce de différentes problématiques, dont des problèmes d’occlusion et permet d’intervenir au moment opportun. Lorsqu’ils sont interceptés à un jeune âge, ces problèmes peuvent souvent être corrigés plus facilement.

Il n’est toutefois jamais trop tard pour rencontrer un(e) orthodontiste! Une première visite permet de réaliser une évaluation globale de l’état des dents et des mâchoires et d’effectuer des recommandations afin de prévenir, d’intercepter ou de corriger diverses problématiques pouvant nuire au développement de la dentition et des mâchoires et à une bonne santé buccodentaire.

Qui peut suivre un traitement d’orthodontie?

Bien que la période idéale pour effectuer des corrections orthodontiques soit l’adolescence, il est possible d’entreprendre un traitement à tout âge. Les recommandations varieront toutefois selon l’âge du patient ou de la patiente et la nature du problème à corriger. Les nouvelles technologies comme les aligneurs transparents et les broches linguales font en sorte que les appareils orthodontiques sont désormais plus esthétiques même si certaines techniques ne se prêtent pas aussi bien au traitement des enfants. Il n’y a pas d’âge pour considérer l’orthodontie!

Quels sont les avantages d’un traitement d’orthodontie?

Un traitement d’orthodontie procure de nombreux avantages, lesquels varient, en fonction de la condition de la dentition avant le traitement. L’usage de méthodes orthodontiques modernes permet plus que jamais de corriger les malocclusions ce qui peut diminuer la pression, souvent douloureuse, exercée sur les dents, diminuer l’usure dentaire, améliorer l’esthétique du sourire, améliorer la prononciation et l’élocution et faciliter la mastication, favorisant ainsi une meilleure digestion. Des dents bien alignées simplifient également la routine d’hygiène et réduisent, par le fait même, les possibilités de développer des caries ou des problèmes de gencives. Enfin, il est prouvé qu’un sourire esthétique confère une plus grande confiance en soi. L’orthodontie permet donc de contribuer à la santé globale.

