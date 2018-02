Entreprises recherchées pour stages en Techniques administratives

Le Cégep régional de Lanaudière à Joliette sollicite la collaboration des entreprises de la région afin d'assurer un volet pratique à la formation de ses étudiants en Techniques administratives.

Cette année, les stages non rémunérés en entreprise sont d’une durée de trois semaines et auront lieu en mai 2018. Les stages sont offerts dans deux programmes distincts :

TECHNIQUES DE COMPTABILITÉ ET DE GESTION

Parmi les tâches proposées par le Cégep pour ces stages, on retrouve l’application des concepts de base de la gestion, l’enregistrement des transactions comptables, la production de rapports financiers, l’élaboration des budgets, l’analyse financière, la gestion des comptes clients et fournisseurs, la comptabilité des payes, la gestion des inventaires, etc. Précisons que nos finissants peuvent utiliser les logiciels de gestion courants, tels logiciels comptables, chiffrier électronique, base de données, traitement de texte.

GESTION DE COMMERCES

Parmi les tâches proposées par le Cégep pour ces stages, on retrouve la participation à la gestion de commerces, la représentation commerciale, la conception d’un plan marketing, la participation à une campagne de publicité, la recherche commerciale, les études de marché, l’analyse des statistiques de vente, la gestion des réseaux sociaux, etc. Précisons que les connaissances informatiques de nos étudiants sont adaptées aux besoins des entreprises, notamment pour la réalisation d’études de marché, d’une page web, le travail sur un chiffrier électronique, un traitement de texte ou un logiciel de présentation multimédia.

Pour proposer un stage en Techniques de comptabilité et de gestion ou en Gestion de commerces ou pour toutes informations, contactez Isabelle Dubuc au 450 759-1661, poste 1694.