Entente de développement culturel : La MRC de Matawinie présente ses nouvelles capsules Web

En vertu de l’Entente de développement culturel signée avec le ministère de la Culture et des Communications du Québec, la MRC de Matawinie est fière de présenter ses nouvelles capsules vidéo patrimoniales.



Au nombre de quatre, elles relatent des faits historiques qui ont façonné le patrimoine matawinien et permis de développer une offre touristique importante.



Ainsi, la première capsule vidéo expose le multiculturalisme de Rawdon, une municipalité où l’immigration a pris une place prépondérante dans son histoire ce qui est facilement observable un peu partout dans la municipalité ou plus de 40 communautés culturelles, principalement d’Europe de l’Est, cohabitent au quotidien.



La deuxième capsule traite de l’écrasement d’un appareil de l’Aviation royale canadienne à SaintDonat durant la Seconde Guerre mondiale et de l’émotion que cette tragédie avait suscitée à l’époque. La troisième nous transporte le long de la route des moulins menant de Saint-Félix-deValois à Saint-Michel-des-Saints et nous raconte leur importance historique pour la croissance du territoire. Finalement, la dernière nous conduit à Manawan et nous démontre le savoir-faire traditionnel et le travail artisanal du bouleau par le peuple Atikamekw.



L’Entente de développement culturel 2016-2017 est dotée d’une enveloppe de 50 000 $ provenant, à parts égales, du ministère de la Culture et des Communications et de la MRC de Matawinie. Elle vise à soutenir l’affirmation culturelle et patrimoniale du territoire en mettant en valeur des éléments peu connus du grand public. D’ailleurs, les thèmes de ces quatre capsules ont été sélectionnés à la suite d’une étude sur les attraits à fort potentiel en matière de tourisme culturel.



Rappelons que la MRC de Matawinie a déjà produit des courts-métrages dans le cadre de la précédente Entente de développement culturel. Intitulés « À la rencontre des eaux », ils portent sur la poésie, la trappe, l’art du fléché et la musique traditionnelle. Avec cette nouvelle série de capsules, la MRC entend accentuer son développement en matière de tourisme culturel comme le précise le préfet de la MRC de Matawinie, M. Sylvain Breton. « En cette ère du numérique, nos nouvelles capsules représentent un des outils que nous entendons utiliser pour faire rayonner la Matawinie et en faire un pôle incontournable au Québec en matière de tourisme. » Les quatre capsules seront diffusées sur la chaîne Youtube de la MRC, sur son site Internet à www.matawinie.org et sur ceux des différentes municipalités de la Matawinie.