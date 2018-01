Un Marché Express avec essence Ultramar voit le jour à Saint-Gabriel

Corporation Pétroles Parkland a inauguré officiellement, le weekend dernier, le tout premier Marché Express avec essence Ultramar à Saint-Gabriel, situé au 145, rue Saint-Gabriel. Les résidents et automobilistes de passage dans la municipalité peuvent y faire le plein d’essence, acheter un café, une soupe ou un muffin au Tim Horton adjacent, trouver un vaste éventail de produits de dépanneur et de bières de microbrasserie ou effectuer une transaction dans un guichet bancaire TD.

Pour souligner l’événement, la direction avait réduit temporairement le prix de l’essence et prévu une roue chanceuse, des tirages et plusieurs surprises. Les activités qui se déroulaient les vendredi 26 et samedi 27 janvier derniers ont d’ailleurs connu un franc succès.

« L’arrivée d’un premier Marché Express à Saint-Gabriel est une excellente nouvelle pour la population locale et des environs, que ce soit en raison des services offerts, de son offre de produits ou de son impact économique. L’exploitation de l’établissement de 204 m2 (2 198 pi2) a entrainé la création de 10 emplois à temps plein et à temps partiel », a déclaré Mario Sauvé, vice-président, Ventes au détail, Corporation Pétroles Parkland.

L’engagement communautaire est au cœur des valeurs et de la culture d’entreprise de la Corporation Pétroles Parkland. C’est pourquoi tous les employés sont invités à donner de leur temps à des organisations sans but lucratif vouées au mieux-être des enfants. L’équipe du tout nouveau Marché Express de Saint-Gabriel n’y fera pas exception. Les employés s’impliqueront auprès d’un organisme communautaire de la région pour y faire du bénévolat et effectuer un don en argent.

Sur la photo

André Villeneuve, député de Berthier; Gaétan Gravel, maire de Saint-Gabriel de Brandon; Sylvain Pelletier, gérant; Mario Sauvé, vice-président vente au détail, Corporation Pétroles Parkland; Manon Girard, superviseure aux opérations ainsi que Ruth Ellen Brosseau, députée de Berthier-Maskinongé.