Saint-Charles-Borromée enchaîne les années de croissance

L’année 2017 livre des résultats très positifs du côté du développement du territoire. C’est dire que depuis 4 ans, les efforts soutenus de la Municipalité de Saint-Charles-Borromée en matière de développement immobilier avec les promoteurs et les entrepreneurs ont porté fruit. Les investissements de l’ordre de 32 263 050 $ en 2017 s’imposent clairement dans la vigueur économique charloise.



Les dernières années ont été synonymes de croissance à Saint-Charles-Borromée, alors que l’équipe municipale se dotait d’une stratégie favorisant une offre d’habitation résidentielle diversifiée répondant aux besoins de la population de toutes les générations, aussi bien les jeunes familles que les aînés. Si bien qu’en 2016, la valeur des permis de construction émis par la Municipalité avait atteint le niveau historique de 66 559 370 $. « Bien que 2016 fût une année exceptionnelle tant au chapitre du nombre de logements construits que pour la valeur des permis, 2017 se révèle comme une année représentative de la moyenne des dernières années, ce qui confirme le succès de notre développement territorial et la vitalité constante de la construction à Saint-Charles-Borromée », explique Mme Louise Savignac, présidente de la Commission de l’urbanisme.



Cette réalité se reflète par la construction, entre autres, en 2017, de près de 190 unités de logement. C’est un montant de plus de 22 M$ qui est associé à des constructions neuves dans le secteur résidentiel, et un autre de 1 850 000 $ pour de nouvelles constructions dans le secteur commercial. Ces données démontrent bien l’attrait suscité par Saint-Charles-Borromée autant pour les entreprises que pour les résidents; la population charloise ayant d’ailleurs dépassé le cap des 14 000 habitants cette année.



Quelques statistiques concernant la valeur totale des permis de construction à SaintCharles-Borromée pour les années :

2014 - 39 716 700 $

2015 - 16 559 370 $

2016 - 66 559 370 $

2017 - 32 263 050 $



Pour 2018, la Municipalité de Saint-Charles-Borromée s’attend à ce que le secteur de la construction résidentielle demeure tout aussi actif. Parmi les projets résidentiels, notons qu'un bâtiment de 182 unités d'habitation, d'une valeur de 20 M$, est actuellement en construction à l’intersection des rues Roméo-Gaudreault et de la Visitation.