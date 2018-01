M. François Vincent animera le dîner-conférence de la CCGJ en février

Le lundi 5 février, à l’Hôtel Château Joliette, à compter de 11 h 45, la Chambre de Commerce du Grand Joliette recevra la visite de M. François Vincent, Directeur des relations gouvernementales et affaires publiques pour l’Association des professionnels de la construction et de l’habitation du Québec (APCHQ).

Détenteur d’un baccalauréat en Communication et politique ainsi que d’un certificat en droit de l’Université de Montréal, il est également titulaire d’un diplôme d’études supérieures spécialisées en gestion, avec mention d’excellence, des HEC Montréal et œuvre dans le domaine des relations gouvernementales depuis 10 ans.

M. Vincent compte d’ailleurs plusieurs expériences enrichissantes acquises à l’extérieur du Québec, notamment à titre de stagiaire à l’Assemblée nationale de la République française en 2008, en plus d’avoir participé à une mission politique au New Hampshire lors des élections américaines de mi-mandat en 2010. En 2015, il a été sélectionné au séminaire Jeunes Leaders Politiques de l’Institut Aspen France portant sur l’Europe qui s’est tenu à Paris et Bruxelles.

Également, lors de ce dîner, la Chambre profitera de l’occasion pour remettre le titre de personnalité du mois de février à M. Francis Tremblay et Mme Alexandra Tremblay, copropriétaires de Co Clinique, en plus de célébrer le 40e anniversaire de Joliette Toyota.

Dans une ambiance propice aux échanges, le Comité de la Chambre vous invite à partager un délicieux repas en compagnie de gens d’affaires passionnés et ayant à cœur le développement de leur région, tout en vous informant sur un sujet d’actualité. Vous pouvez déjà vous inscrire auprès de la permanence par courriel à info@ccgj.qc.ca ou par téléphone 450 759-6363, poste 500.