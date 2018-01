Après le succès remporté lors de l’édition 2017, et toujours dans le but d’offrir le meilleur soutien possible aux entrepreneurs en phase de démarrage, la CDÉJ annonce une nouvelle série de rencontres, « LES RECETTES GAGNANTES EN AFFAIRES ».



En effet, soulignons que l’édition 2017 a attiré près de 200 participants et neuf chefs invités sont venus échanger avec les entrepreneurs.



Échelonnées durant toute l’année et destinées aux promoteurs d’entreprises de 0 à 3 ans d’existence, ces huit rencontres sont entièrement gratuites et se déroulent majoritairement au bureau de la CDÉJ, 654, rue de Lanaudière, de 7 h 30 à 9 h 30.



Nouveauté pour 2018, les rencontres seront présentées par l’entreprise, MON ESPACE ATELIER et son président, M. André Paiement. « Je suis très fier de m’associer à un tel projet auquel je crois profondément! », de mentionner M. Paiement.



UNE FORMULE QUI FAVORISE LES ÉCHANGES

Dans un contexte informel et détendu, les participants viennent écouter les conseils d’un entrepreneur d’expérience, d’un banquier, d’un expert en réseautage, en vente, d’un notaire ou autre. L’objectif est ici d’échanger et de repartir avec des conseils pratiques et des éléments concrets, rapidement applicables, et qui contribuent à accélérer un développement d’affaires sur des bases solides.



L’IMPORTANCE D’ÊTRE BIEN ENTOURÉ

Les premiers « chefs » invités à partager leurs « Recettes gagnantes en affaires » sont Jacques Plante, coordonnateur au mentorat d’affaires Dyade du Carrefour jeunesse-emploi de D’Autray-Joliette (CJEAJ) et Marie-Élène Corbeil, entrepreneure et chef mentor de la cellule d’entrepreneuriat Dyade Lanaudière.



Donc, pour les entrepreneurs en démarrage qui veulent en savoir plus sur le fonctionnement et les avantages de s’entourer d’un mentor, le premier rendez-vous des « RECETTES GAGNANTES EN AFFAIRES » est le mercredi 24 janvier, de 7 h 30 à 9 h, à la CDÉJ, 654, rue de Lanaudière, Joliette, J6E 3M7.



Les autres dates prévues sont :

• 28 février Marketing numérique

• 20 mars Techniques de vente •

17 avril La réglementation municipale

• 15 mai Comment me faire bien comprendre par mon banquier

• 12 juin Le retour des chefs

• Septembre Expérience d’entrepreneur

• Octobre Réseautage en affaires

• Novembre Aspects légaux en affaires

• Décembre Calcul des coûts de revient



Les places sont limitées et les inscriptions sont obligatoires auprès d’Ayoub Moustakbal, conseiller en lancement d’entreprises à la CDÉJ, 450 752-5566 poste 2 ou par courriel : amoustakbal@cdej.ca.