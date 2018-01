Gala Excelsiors 2018: La période de mise en candidature, c’est maintenant!

La Chambre de Commerce du Grand Joliette est heureuse d’annoncer que la période de mise en candidature du 32e Gala Excelsiors, qui aura lieu le vendredi 27 avril 2018 au Centre Saint-Jean-Bosco, est maintenant ouverte.



« Le comité organisateur travaille d’arrache-pied depuis plusieurs mois déjà à mettre sur pied un événement haut en couleur et riche en émotions, a laissé entendre la responsable du comité du Gala Excelsiors et vice-présidente de la CCGJ, madame Marie Van Den Broek. Encore une fois cette année, nous sommes privilégiés de compter sur l’appui de Desjardins Entreprises pour la présentation de ce gala de l’excellence de la MRC de Joliette, établi depuis 1987. »



Voici donc les catégories dans lesquelles il est possible de soumettre sa candidature :

• Commercial

• Industriel et Manufacturier

• Organisme communautaire, d’économie sociale ou philanthropique

• Professionnel

• Services

• Culture

• Nouvelle entreprise

• Organisme public ou parapublic et municipalité

• Relève

• Tourisme

Prenez note qu’un atelier d’accompagnement à la rédaction du formulaire se tiendra le 7 février, dans les bureaux de la CCGJ, au 500, boulevard Dollard. L’analyse des candidatures sera assurée par un jury indépendant.



Les organisations intéressées à participer doivent être situées sur le territoire de la MRC de Joliette ou être membre en règle de la Chambre de Commerce du Grand Joliette. La date limite pour acheminer sa candidature est le vendredi 23 février 2018, à 16 h.



Pour les entreprises et partenaires qui souhaitent obtenir de plus amples informations, contactez la permanence de la CCGJ par courriel à info@ccgj.qc.ca ou par téléphone au 450 759-6363. D’ailleurs, tous les détails sont disponibles à la section dédiée au Gala Excelsiors sur le site www.ccgj.qc.ca.