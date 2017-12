Les étudiants et les étudiantes en gestion de commerces et leur Fondation unis pour une même cause

C’est au terme de trois soirées d’appels téléphoniques que les 18 étudiants et étudiantes en gestion de commerces du Cégep Régional de Lanaudière à Joliette ont réussi à amasser près de 4 000 $ en dons. Les profits qui en découleront serviront à financer le bal des finissants et des finissantes de cette cohorte, mais la plus grande partie reviendra à la Fondation qui compte investir cette somme dans l’implantation d’une base de données qui la rendra plus efficace dans la gestion de ses donateurs et plus efficiente dans l’émission de ses reçus.



La campagne de souscription auprès des parents faite chaque automne par les élèves a pris un virage technologique cette année en proposant aux parents de payer par cartes de crédit. C’est dans cette vague de renouveau que la nouvelle directrice générale, madame Caroline Majeau, a proposé au groupe de monsieur Pierre Bernier de nouvelles méthodes de communication et de travail. Un élément non négligeable pour cette activité qui se veut d’abord pédagogique et très formatrice pour les élèves.



Rappelons que la Fondation du Cégep à Joliette, constituée en 1993, aide les élèves qui ont besoin d’un appui financier dans la poursuite de leurs études. Elle combat ainsi le décrochage scolaire et crée un milieu de vie stimulant. La Fondation tient donc à remercier chaleureusement tous les parents et les élèves qui ont soutenu cette activité.



Sur la photo : Le groupe de dernière année du programme en gestion de commerces accompagné de leur professeur monsieur Pierre Bernier.