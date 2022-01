COVID-19 : des bâtiments municipaux fermés jusqu’au 16 janvier à Joliette

À la suite des récentes mesures sanitaires édictées par le gouvernement du Québec, la Ville de Joliette annonce des modifications à ses services aux citoyens.

Ainsi, l’hôtel de ville demeurera fermé au public, et ce, jusqu’au 16 janvier prochain.

Il en va de même pour les bâtiments et lieux publics suivants :

• Fermeture du Centre récréatif Marcel-Bonin;

• Fermeture de l’Arsenal;

• Fermeture du sous-sol de la bibliothèque Rina-Lasnier.

La patinoire extérieure réfrigérée BLEU BLANC BOUGE demeure cependant ouverte. Le prêt d’équipement y est maintenu et le chalet reste ouvert, mais un nombre restreint de personnes sera autorisé à l’intérieur.

Services aux citoyens

La Ville de Joliette maintient évidemment les services essentiels et de soutien à la population. Les citoyens peuvent recourir aux services par téléphone au 450 753-8000, par l’outil de clavardage accessible au www.joliette.ca ou par courriel à [email protected]

Certains services pourraient être offerts sur rendez-vous après évaluation de la situation, dont notamment le paiement de constat d’infraction.

Le maire de Joliette, Pierre-Luc Bellerose, assure aux citoyens que la Ville déploie tous les efforts afin d’assurer la continuité des services dans ces circonstances exceptionnelles.

La Ville de Joliette remercie à l’avance les citoyens pour leur précieuse collaboration et les invite à suivre l’évolution de la situation via sa page Facebook et son site Web.