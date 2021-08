Travaux de dragage dans la rivière L’Assomption à Joliette

Le canal de dérivation de la rivière L’Assomption bordant la rue du Père-Wilfrid-Corbeil fera l’objet de travaux de dragage, du 25 août au 13 septembre, de 7 h à 17 h 30.

Cette intervention vise à extraire les dépôts obstruant le canal, et ainsi garantir sa pérennité. Le moment des travaux, réalisés par Marine International Dragage inc., a été décidé en vertu des recommandations gouvernementales en matière d’environnement et de faune marine.

Complétée par grue, l’opération force la fermeture de la piste cyclable et d’une voie sur la voie routière, entre le pont et l’entrée du Cégep régional de Lanaudière à Joliette.

Le chantier coïncide donc avec la rentrée collégiale. La Ville de Joliette tentera au meilleur du possible de limiter l’impact sur la circulation dans le secteur en maintenant entre autres la deuxième voie et en disposant de la signalisation.

Les citoyens désirant être couramment informés des travaux peuvent visiter le joliette.ca, ainsi que s’abonner aux alertes citoyennes, à l’infolettre et à la page Facebook de la Ville de Joliette.