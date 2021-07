Les MRC de D’Autray et de Matawinie poursuive le déploiement des services Internet haute vitesse 

Les gouvernements du Québec et du Canada annoncent un investissement conjoint de 18,9 millions de dollars pour soutenir le déploiement d’Internet haute vitesse vers 10 980 foyers supplémentaires de la circonscription de Berthier, dont 10 500 nouveaux foyers dans la MRC de Matawinie, et 480 nouveaux foyers dans la MRC de D’Autray d’ici 2022.

« En tant que députée de Berthier, je suis très fière d’annoncer aujourd’hui l’accessibilité à une connexion Internet haute vitesse pour près de 11 000 nouveaux foyers dans mon comté d’ici septembre 2022. J’ai été interpellée à de nombreuses reprises par les citoyens qui souhaitaient voir ce souhait se concrétiser », souligne Caroline Proulx, députée de Berthier, ministre du Tourisme et ministre responsable de la région de Lanaudière et du Bas-Saint-Laurent.

En plus de cette annonce, 3380 foyers vont bénéficier d’un financement bonifié dans la MRC de D’Autray afin de pouvoir devancer la date d’échéance des travaux de réalisation.

« La collaboration avec les organismes et entreprises de télécommunication, l’ajout d’une date butoir assortie de pénalités aux nouveaux contrats et la couverture de tous les foyers situés dans la région où se déploient les projets sont des éléments qui assurent un déploiement aussi efficace que rapide », mentionne-t-on par communiqué.

Le besoin de connecter les citoyens de la région à haute vitesse est devenu un service essentiel dans le contexte de la pandémie de COVID-19.

« Je me réjouis de cette excellente nouvelle tant attendue par la population de la circonscription de Bertrand, spécialement pour les municipalités de Chertsey, Rawdon, Entrelacs, Notre-Dame-de-la-Merci et Saint-Donat. L'accès à un réseau Internet haute vitesse de qualité est non seulement nécessaire dans le quotidien des citoyens, il est également essentiel au développement économique de la région », ajoute Nadine Girault, députée de Bertrand et ministre des Relations internationales et de la Francophonie, ministre de l’Immigration, de la Francisation et de l’Intégration.

Les préfets des deux MRC, Sylvain Breton et Yves Germain se réjouissent également de cette annonce.