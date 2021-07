Limiter les symptômes associés au pollen de l’herbe à poux

L’histoire se répète chaque été. Plusieurs souffrent d’allergies dues au pollen de l’herbe à poux. Cette dernière entre en floraison à la mi-juillet et à la mi-août. Voici comment limiter ses effets.

Pour éviter les symptômes liés à cette allergie, la solution est simple, entrer le moins souvent possible avec l’allergène.

Il est ainsi recommandé d’arracher ou tondre directement l’herbe à poux aux périodes de floraisons. Les plants arrachés devraient être mis à la poubelle, car les graines peuvent repousser dans le compost. Cela nécessite donc un entretien annuel pour obtenir une certaine efficacité.

Le pollen ne voyage pas au-delà de 800 mètres, alors les terrains qui se trouvent autour des habitations sont à privilégiés pour en faire le contrôle. On retrouve l’herbe à poux aussi à d’autres endroits reconnus de l’abriter, comme le long de l’accotement des routes asphaltées et sur les portions de terrains qui longent les rues et les trottoirs.

Les symptômes

L’allergie à l’herbe à poux, aussi appelée rhinite allergique, est surtout ressentis au niveau du nez et des yeux avec des éternuements répétitifs, de l’écoulement nasal et congestion, le picotement des yeux et du nez, ce à quoi pourraient s’ajouter des problèmes respiratoires que l’asthme peut aggraver chez les personnes qui en souffrent déjà.

Si les symptômes venaient à s’aggraver ou s’ils nuisent énormément aux activités quotidiennes et à la qualité de vie, une consultation médicale peut devenir nécessaire. Il est recommandé d’appeler la ligne Info-Santé au 811 ou consulter un pharmacien d’abord.