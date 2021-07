Un mandat de grève est voté à la MRC de Montcalm

Les employés de la MRC de Montcalm ont voté à l’unanimité un mandat de grève, incluant une grève générale illimitée, lors de leur assemblée générale du 14 juillet dernier.

« Ça suffit les deux poids, deux mesures. Comment les maires des municipalités de la MRC Montcalm peuvent-ils consentir à des conditions de travail dans leurs villes, qu’ils refusent de nous donner. C’est gênant. », scande le président du syndicat, Maxim Douville, dans un communiqué.

La convention collective est échue depuis décembre 2018. Ce sont les municipalités qui donnent les mandats à la MRC pour régler la négociation.

« De toute évidence, les élus des villes considèrent acceptable de donner de bonnes augmentations aux cols bleus et aux cols blancs de leur municipalité respective, mais ne jugent pas nécessaire d’améliorer les conditions à la même hauteur pour les gens qui œuvrent à la MRC de Montcalm », ajoute-t-on.

La MRC fait face des défis comme de la difficulté d’attraction et de rétention, ainsi que du roulement de personnel. Pour M. Douville, il est regrettable d’en arriver là. Le syndicat pourrait déclencher la grève au moment jugé opportun.

La présidente du Conseil central de Lanaudière – CSN, Patricia Rivest dit soutenir le local dans ses demandes. « Il devient urgent que les élus écoutent les besoins des travailleuses et des travailleurs de la MRC de Montcalm. Ces femmes et ces hommes donnent des services à la population et méritent de bonnes conditions de travail. Nous souhaitons un règlement, mais si le syndicat décide de recourir à la grève, il aura tout le soutien de la CSN dans la lutte ».

Le syndicat compte 20 membres qui œuvrent dans les postes suivants :