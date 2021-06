Navette fluviale et circuit cyclable dans les îles de Berthier

La Traverse des îles est officiellement en service depuis le 25 juin dernier. Cette navette fluviale contribuera à la visite des îles de Berthier, notamment à l’aide d’un circuit cyclable.

Pour sa 16e année d’activité, la Société de Récréotourisme Pôle Berthier dévoile le projet d’aménagement d’un circuit cyclable dans les îles de Berthier, né d’une collaboration de six municipalités de la région, ainsi que celle de Maskinongé.

« Elles ont ainsi accepté de mettre en commun les richesses uniques de leurs ressources naturelles et humaines pour assurer le développement de leur territoire », est-il indiqué par communiqué.

L’accès à cet espace sera assuré par une navette fluviale pour les piétons et les cyclistes. Celui-ci fera la navette entre La Visitation-de-l’Île-Dupas et Saint-Barthélemy, du vendredi au dimanche inclusivement, entre 10 heures et 17 heures, tout l’été, jusqu’au 6 septembre.

L’embarquement, au coût de 4 $ par adulte et de 2 $ par enfant âgé de moins de 12 ans, s’effectuera chaque heure au quai de la Société situé au bout du Rang de l’Île-Dupas et à la demie de l’heure à la Marina Chenal du Nord localisée au 195, rang du Fleuve à Saint-Barthélemy.

Ce parcours offre ainsi aux cyclistes 80 kilomètres de randonnée à travers campagnes et villages de la région, en passant par les municipalités de Saint-Ignace-de-Loyola, La Visitation-de-l’Île-Dupas, Saint-Barthélemy, Maskinongé, Saint-Cuthbert, Sainte-Geneviève-de-Berthier et Berthierville.

Une croisière dans les îles

La Traverse des îles sera aussi disponible pour les groupes désirant visiter les îles de Berthier, et ce, du lundi au jeudi inclusivement. Les expéditions permettront aux passagers de découvrir l’archipel du Lac St-Pierre, son histoire et ses particularités.

« Le potentiel touristique des îles de Berthier et du chemin du Roy étant immense, il importe de mettre à la disposition des visiteurs, des installations et activités diversifiées et structurées afin de faire bénéficier la population locale des retombées socio-économiques générées par le tourisme » souligne le président de la Société de Récréotourisme Pole Berthier, monsieur Christian Valois (représentant de la municipalité de Saint-Ignace-de-Loyola).

C’est avec beaucoup d’enthousiasme que l’organisme accueille à titre de capitaine de La Traverse des îles monsieur Benoît Parent. Les membres du conseil d’administration invitent la population à venir le rencontrer et à entendre les nombreuses anecdotes issues de ses impressionnantes années de navigation.

Réservation

Concernant la réservation de croisières dans les îles ou pour toutes informations, il est nécessaire de communiquer avec le capitaine de La Traverse des îles au 450 803-0586 ou à la municipalité de Saint-Cuthbert au 450 836-4852, poste 3302.

Il est à préciser que cette année, tout comme l’année dernière, des mesures exceptionnelles ont été mises en place afin de respecter le Plan de sécurité sanitaire COVID-19 de l’industrie touristique.