Quoi faire pendant la saison estivale à Rawdon ?

Amateurs d’agrotourisme, de culture et de plein air. plusieurs activités seront offertes à la population au courant de l’été à Rawdon, que ce soit un marché public, un parcours d’animation ou des attraits naturels.

Les producteurs du marché public La Récolte seront présents tous les samedis du 26 juin au 28 août entre 10 h et 14 h dans le stationnement de l’hôtel de ville.

Des activités familiales prendront également place dans les rues de la municipalité avec le Rallye bottine de Frisson et ses énigmes à résoudre à travers deux parcours d’une durée de 45 minutes. Les instructions et les trajets sont disponibles au rawdon.ca.

Une fois le rallye complété, certains pourraient opter pour l’expérience familiale ludique Trik Truk aux chutes Dorwin. « Jusqu’au 19 septembre, apportez votre téléphone cellulaire et une balle de tennis pour mieux découvrir Les Météoriens, un club secret qui se rassemblait à l’époque de la Nouvelle-France pour des séances de rituels énigmatiques… Serez-vous en mesure de les reproduire? », est-il lancé par communiqué.

Sites naturels et commerçants locaux

Le parc des chutes Dorwin, le parc des Cascades et la plage municipale seront accessibles et de façon sécuritaires cet été. L’accès à ses sites demeure gratuit pour les citoyens. Les visiteurs doivent se procurer un bracelet donnant accès aux trois sites, et ce, à l’un des trois guichets d’accueil.

Rawdon, c’est aussi et surtout la réunion de nombreuses entreprises touristiques prisées par les gens d’ici et d’ailleurs. Si la dernière année n’a pas été évidente pour la majorité, ils reviennent en force cet été, avec des propositions de forfaits détente, d’aventure et de découverte. Tous les détails au rawdon.ca, section Tourisme.