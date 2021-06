Une veillée trad pour la suite du monde à Notre-Dame-des-Prairies

Les Mères au front de Joliette-Lanaudière organisent leur deuxième édition de la Veillée pour la suite du monde qui prendra cette fois-ci une touche de musique traditionnelle.

Le mouvement Mères au front souhaite, par cette seconde mobilisation à l'occasion du solstice d'été, mettre en lumière l’existence de solutions à la crise climatique et écologique et inviter les élus locaux à prendre des décisions qui assureront une « suite du monde plus écologique et juste ».

Quatorze Veillées auront donc lieu entre le 18 et le 21 juin à travers le Québec. « Empreintes de courage et d’amour pour nos enfants et la beauté du monde, ces veillées envoient un message d’espoir face à l’urgence climatique. C’est avec des actions ambitieuses que nos élus doivent amorcer le virage nécessaire que toutes et tous attendent avec impatience. Les solutions sont là, c’est la volonté politique qui manque », souligne le mouvement citoyen par communiqué.

Les mères et grand-mères présentes, toutes vêtues de noir, un coeur vert équarri sur la poitrine, observeront quelques minutes de silence, une source lumineuse au creux de leurs mains.

La veillée se tiendra le 18 juin à 19h au parc des Champs-Élysées, à Notre-Dame-des-Prairies, et ce beau temps mauvais temps.