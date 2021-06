Les professionnels de l’éducation en grève dans Lanaudière aujourd’hui

Les 610 membres du Syndicat des professionnelles et professionnels de l’éducation Laurentides-Lanaudière (SPPÉLL-CSQ) sont en grève « mystère » en avant-midi, ce mercredi 9 juin 2021, pour manifester leur profonde insatisfaction à l’égard des offres salariales et de bonification des conditions de travail faites par le gouvernement à la table de négociation.

La Fédération et ses syndicats avait conservé le mystère quant aux endroits précis. Dès 8h30 ce matin, des membres ont manifesté devant les établissements suivants dans Lanaudière :

École Jean- Chrystôme -Chaussé , Lavaltrie

Centre multiservices- Pavillon Montcalm, St-Lin-Laurentides

École Ste-Marie-des-Mésanges , Joliette

École primaire des Prairies , Notre-Dame-des-Neiges

École St-Pierre et des Quatre-temps , Joliette

Centre administratif , St-Félix

Les professionnelles et professionnels de l’Éducation se divisent en différentes catégories de personnel dans les secteurs administratif, pédagogique et dans les services directs aux élèves, comme des psychologues, psychoéducatrices et psychoéducateurs, orthophonistes, conseillères et conseillers d'orientation, orthopédagogues, ergothérapeutes, ingénieurs, analystes, bibliothécaires, etc.

Dans le but de faire écho à la colère grandissante de ses membres, la FPPE-CSQ annonce que des écoles, partout au Québec, sont fermées par des lignes de piquetage lors de cette journée de grève.