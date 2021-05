Le retour tant attendu du Marché public de Joliette

Avec le beau temps des derniers jours, le Marché public de Joliette annonce son retour, et ce à partir du samedi 5 juin prochain, où aura lieu sa grande ouverture.

Les citoyens de la région pourront à nouveau s’approvisionner en produits locaux cet été, tous les samedis du 5 juin au 16 octobre, sur la place Bourget de 9h30 à 14h30.

Le marché invite les gens à déambuler à travers les kiosques bondés de nouveautés lors de son lancement qui aura lieu de 9h30 à 14h30. Des cadeaux seront également distribués.

« C’est vraiment beau de voir à quel point le Marché tient une place importante au sein de la tradition joliettaine. Les gens ont hâte. L’ouverture marque le début de leur saison estivale », souligne Marianne Traversy Aubin, coordonnatrice de la Coopérative.

Produits sur place

Tel qu’indiqué, le Marché se démarque par son abondance d’aliments frais, locaux et diversifiés préparés « avec amour » par des gens de la région.

Des repas pour emporter des restaurateurs de la région seront disponibles. « Parfaits pour des pique-niques, des lunchs ou pour assouvir vos petites fringales », ajoute-t-on dans le communiqué.

L’artisanat prend aussi une place importante. « Des accessoires de mixologie aux vêtements pour toute la famille, faites des découvertes authentiques. »

Services

L’organisme Bécik Jaune et La Coopérative des producteurs du Marché public de Joliette prêteront des remorques de bicyclette. Gratuit et offert à tous, ce service vous permettra de faire les emplettes à vélo.

La coopérative lance par ailleurs son programme de soutien à la relève sous les volets « En avant les artisans ! » ainsi que « Mon fermier.ère en tournée ! ». Deux marchands seront choisis et pourront bénéficier de soutien et de collaborations uniques en vue de promouvoir leurs produits.

Fondée en 2015, le Marché public de Joliette comprend plus de 60 membres et accueille environ 40 marchands par année. « En plus d’offrir à la population des centaines d’aliments et autres produits locaux, elle soutient la relève agricole et artisanale », précise-t-on.

Concours de créations

La Coopérative des producteurs du Marché public de Joliette a fait appel aux familles de trois organismes communautaires de la municipalité pour la création des visuels des sacs du Marché public 2021.

Le Centre d'amitié autochtone de Lanaudière (CAAL), la Maison Parent-Aise ainsi que le Comité régional d’éducation internationale de Lanaudière (CRÉDIL) ont participé avec à l'organisation de cette activité.

À la suite de la participation à un atelier d'art donné par le Musée d'art de Joliette, plus d'une trentaine d'œuvres ont été créées.

Un ou une gagnante par organisme a été choisi pour un total de trois. La remise des prix se déroulera la journée de l’ouverture du marché à 13h. Ils recevront un chèque cadeau du Marché public de Joliette d'une valeur de 50$, un laissez-passer familial pour le Musée d'art de Joliette ainsi qu'un sac du Marché portant leur œuvre.