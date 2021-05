Les détails de la vaccination des 12 à 17 ans dans Lanaudière

Les jeunes de 12 à 17 ans peuvent maintenant prendre rendez-vous en ligne pour la vaccination contre la COVID-19. Les équipes du Centre intégré de santé et de services sociaux (CISSS) de Lanaudière organisent les activités de vaccination des jeunes fréquentant un milieu scolaire.

Diverses modalités seront offertes aux jeunes et à leurs parents. Des plages horaires seront réservées sur rendez-vous à l’adresse quebec.ca/vaccinCOVID pour les 12 à 17 ans dans les centres de vaccination.

Les élèves pourront bénéficier d’un transport vers l’un des sites de vaccination (Joliette, Repentigny ou Terrebonne).

Dans certaines situations, la vaccination mobile sera offerte afin de répondre aux enjeux de proximité et d’accessibilité que peut présenter le territoire de Lanaudière.

La vaccination sera aussi offerte les soirs et les fins de semaine pour les familles désirant se faire vacciner en bulle familiale, pour les élèves de 6e année ayant 12 ans, ou encore pour les jeunes de 16 ou 17 ans qui étudient au cégep ou qui fréquentent un centre de formation professionnelle ou d’éducation aux adultes, par exemple.

Âge requis

Les personnes qui n’auront pas atteint l’âge de 12 ans ne pourront pas être vaccinées pour le moment. Il est à noter que pour les jeunes de 12 à 17 ans, c’est l’âge atteint qui sera considéré au moment de recevoir le vaccin, et non pas l’année de naissance.

Elles devront attendre d’avoir l’âge requis et, le moment venu, prendre un rendez-vous en ligne pour se prévaloir de la vaccination dans l’un ou l’autre de nos sites de vaccination.

« Le début de la vaccination pour les jeunes de 12 à 17 ans constitue une excellente nouvelle. Il s’agit d’une étape de plus vers un retour à la vie normale et nous encourageons tous les jeunes et leur famille à se faire vacciner », indique par communiqué le CISSS de Lanaudière.

Toutes personnes éligibles à la vaccination sont invitées à prendre un rendez-vous dès maintenant alors que plusieurs plages horaires sont disponibles dans les sites de vaccination de la région.

Vaccination sans rendez-vous

De la vaccination sans rendez-vous sera offerte aux cliniques de vaccination de Joliette, de Repentigny et de Terrebonne le jeudi 27 mai de 16 h à 20 h.

Un nombre limité de doses sera offert sur chaque site. C’est en suivant la formule du premier arrivé, premier servi que la vaccination sera disponible cette journée.

Cette journée a pour objectif d’administrer une première dose aux personnes de 12 ans et plus qui n’ont pas encore été vaccinées.