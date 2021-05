Quelques assouplissements en vigueur dès lundi lors du passage en zone orange

Dès ce lundi, le 31 mai, les régions administratives du Bas-Saint-Laurent, de la Capitale-Nationale, de l’Estrie, de l’Outaouais, de Chaudière-Appalaches, de Lanaudière, des Laurentides et de la Montérégie passeront en zone orange. Cela signifie que quelques assouplissements des règles sanitaires seront applicables sur ces territoires dès cette date.

Voici donc les mesures qui seront en place dans la grande région du Suroît dès ce lundi:

Rassemblements dans des domiciles privés:

Rassemblements sur des terrains privés extérieurs, sous certaines conditions (respect de la distanciation sociale);

Lieux publics:

Restaurants: ouverts, maximum deux adultes par table, provenant d’adresses différentes (peuvent être accompagnés de leurs enfants d’âge mineur). Les occupants d’une même résidence privée peuvent être ensemble à la même table;

Bars: fermés:

Lieux récréatifs et touristiques: ouverts;

Milieux scolaires:

Ouverts, présence en classe pour les élèves du secondaire (aucune alternance);

Sports et loisirs:

À l’intérieur: permis (sans contact) dans tous les lieux publics ouverts;

À l’extérieur: 12 personnes au maximum sans contacts; à

Déplacements interrégionaux:

Reprise des déplacements dès ce vendredi;

Rappelons que ce changement de palier ne s’applique pas aux MRC suivantes:

MRC de Montmagny, de l’Islet, de Beauce-Sartigan et de Robert-Cliche situées en Chaudière-Appalaches, MRC du Granit en Estrie ainsi que pour les MRC de Rivière-du-Loup, Les Basques, Témiscouata et Kamouraska dans le Bas-Saint-Laurent et Laval et Montréal. Celles-ci passeront en zone orange dans une semaine si la situation épidémiologique de ces milieux le permet.