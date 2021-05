De nouvelles fonctionnalités pour la plateforme Embarque Lanaudière!

Près de quatre ans après avoir lancé la plateforme Embarque Lanaudière!, le Conseil régional de l'environnement de Lanaudière (CREL) annonce que des nouvelles fonctionnalités ont été intégrées à cet outil, le rendant ainsi plus diversifié et utile pour les citoyens, les entreprises, les organisations et les municipalités lanaudoises.

La plateforme, qui a pour but de promouvoir les transports alternatifs partout dans la région, a continué d’être développée, en concertation avec les six

MRC de Lanaudière.

Accessible à l’adresse embarquelanaudiere.ca, Embarque Lanaudière! est un outil gratuit, une plateforme interactive favorisant l’intégration des alternatives à l’auto solo dans la vie des lanaudois. Cette initiative provinciale, dont le CREL est l’instigateur, s’inscrit dans cette idée d’alléger le réseau routier, de participer à l’effort d’écoresponsabilité et d’accessibilité aux transports en général et de promouvoir un mode de vie sain pour l'environnement et la santé.

Tout pour le covoiturage… et bien plus encore!

La plus récente mouture de la plateforme découle d’un mandat élargi et comprend de nouvelles fonctionnalités qui vont au-delà du covoiturage. Cette bonification est issue de la volonté d’offrir aux Lanaudois un outil simple d’utilisation et complet afin de répondre à leurs besoins de mobilité. Les fonctionnalités que l’on retrouve sur Embarque Lanaudière! sont les suivantes :

Covoiturage – NOUVEAUTÉ!

L’outil de planification a été amélioré grâce à l’intégration d’un agrégateur qui affiche maintenant les offres de covoiturage de : Covoiturage.ca, AmigoExpress, EckoRide et Poparide.

Planificateur de trajet – NOUVEAUTÉ!

Cette nouvelle fonctionnalité affiche les différentes possibilités de déplacement entre deux lieux.

Employeurs proactifs - NOUVEAUTÉ!

Une nouvelle section mettant en vedette les organisations exemplaires s’est ajoutée à la plateforme Embarque Lanaudière! : les employeurs proactifs. Le CREL invite les entreprises et institutions qui mettent de l’avant des mesures dignes de mention favorisant la mobilité durable pour les clients et/ou les

employés à remplir le formulaire d’inscription en ligne (https://forms.gle/rMCiZXdQS2B56kkVA) afin d’être ajoutés à la plateforme.

Transport collectif

Recense les services de transport en commun offerts dans chaque municipalité.

Services par municipalité

Regroupe toutes les informations concernant les services offerts pour chacune des municipalités : transport adapté, Taxibus, autobus, train, etc.

Bornes électriques

Représente les bornes électriques des réseaux du Circuit électrique, de FLO et d'autres fournisseurs.

Traversiers

Affiche tous les traversiers de la région.

Stationnements incitatifs

Indique les emplacements des stationnements pour les covoitureurs ou les usagers du transport en commun dans Lanaudière et ailleurs au Québec.

Supports à vélos

Répertorie les endroits donnant accès à des supports à vélos. Pistes et circuits cyclables Affiche les pistes et circuits cyclables offerts dans la région.

Une plateforme en constante évolution

Le CREL invite toutes les organisations lanaudoises qui offrent des services de transport en commun, de transport actif, ou qui aimeraient instaurer un stationnement incitatif, à lui faire part de leurs initiatives afin qu’elles soient ajoutées à la plateforme.

Pour toute question au sujet d’Embarque Lanaudière!, communiquer avec Gabriel Meunier, coordonnateur - Changements climatiques et mobilité durable, par téléphone au 450 756-0186, poste 2, ou par courriel à l'adresse [email protected]