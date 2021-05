Début des travaux sur le Boulevard Sainte-Anne à Joliette

La Ville de Joliette annonce des travaux routiers qui débutent aujourd’hui sur le boulevard Sainte-Anne et sur les rues Fabre, Baby, Guilbault et Richard.

Ils visent à remplacer des réseaux d'aqueducs et d’égouts combinés par de

nouvelles conduites d’aqueducs, d’égouts pluviales et d’égouts sanitaires.

De plus, les bordures et trottoirs de béton, les structures de rues et de pavages vont être reconstruites.

Une piste cyclable et des arbres vont également être aménagés.

Ces travaux routiers vont s’échelonner jusqu’à la mi-novembre.