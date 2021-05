Des traitements innovants élaborés à Joliette

Connaissez-vous DIEX Recherche? Cette entreprise implantée à Joliette mène des recherches cliniques de haute qualité en vue de trouver des solutions à divers problèmes de santé. DIEX est au cœur de l’action, travaillant notamment en ce moment au développement d’un vaccin à base de plante contre la COVID-19 pour la compagnie pharmaceutique québécoise Medicago.



DIEX Recherche fêtera ce 6 mai ses 15 ans d’existence. L’entreprise cofondée par Suzie Talbot s’investit dans de la recherche clinique dans le cadre de projets d’étude de compagnies pharmaceutiques. Son but : trouver des solutions de traitement ou de prévention efficaces pour divers problèmes de santé. C’est ainsi que DIEX est engagée dans la lutte contre les affections dermatologiques, dans l’avancement des études sur les vaccins et bien plus à venir.

Misant sur l’expertise de son équipe de professionnels chevronnés, sur la qualité des soins qu’elle dispense et sur sa rigueur scientifique, DIEX dirige ainsi des études cliniques de phase I à IV répondant aux exigences de ses clients ainsi qu’aux normes et réglementations en vigueur. La passion soutient l’équipe dans sa volonté de se dépasser, de repousser les limites et de surpasser les attentes.

Les champs d’activités innovateurs de DIEX, ses standards élevés de qualité et son expertise la démarquent sur la scène de la recherche clinique au Canada et à l’international. C’est ainsi que des compagnies pharmaceutiques telles que Pfizer, Sanofi, Merck, Astra Zeneca et plusieurs autres compagnies de renom font appel aux expertises de DIEX.

Outre Joliette où l’entreprise s’est implantée l’année dernière, l’entreprise est également présente à Sherbrooke (2006), Québec (2014) et Victoriaville (2017). Elle emploie pas moins de 65 professionnels passionnés : infirmières, bacheliers en pharmacologie, techniciens de laboratoire, administrateurs, etc., auxquels se joignent des collaborateurs chevronnés du domaine de la santé : médecins de famille et médecins spécialistes, pharmaciens, nutritionnistes, neuropsychiatres, et autres. DIEX rassemble ainsi l’ensemble de ses services sous un même toit.

DIEX à la tête d’un réseau international de sites de recherche clinique

L’entreprise ne cesse de croître. Suzie Talbot a d’ailleurs cofondé, sous l’égide de DIEX, le réseau hyperCORE International LLP, qui regroupe des sites de recherche clinique hautement reconnus. Ce regroupement mis sur pied en janvier 2019 constitue le deuxième plus grand réseau de sites de recherche au monde, avec plus de 100 emplacements répartis dans cinq pays. Son modèle d’affaires unique combine les expertises de onze organisations. « hyperCORE vise l’accélération de la recherche en centralisant les principales opérations et les partenariats stratégiques innovateurs avec les promoteurs, explique Suzie Talbot, présidente. Notre objectif principal est de moderniser le modèle de recherche en réunissant les principaux acteurs de l’industrie sous un seul chapeau, augmentant ainsi l’efficacité de façon exponentielle. »

DIEX à la recherche de nouveaux talents, notamment des médecins

Diex est constamment à la recherche d’expertises spécialisées, et plus précisément de médecins de tous horizons, afin d’élargir ses champs d’études. Tout médecin prêt à consacrer ne serait-ce que quelques heures par semaine à de la recherche est invité à entrer en contact avec Suzie Talbot, présidente, à l’adresse [email protected].

Les motivations poussant les médecins à faire de la recherche avec DIEX sont variées : acquisition de nouvelles connaissances et d’options de traitement avant-gardistes pour leurs patients, approfondissement de leurs connaissances en recherche clinique, diversification de leurs tâches, possibilité de participer au développement de nouveaux traitements et de faire avancer le système de santé, ou autres.

À Joliette, le Dr Jean-Sébastien Paquette, médecin de famille, est Principal Investigateur pour des études portant notamment sur les affections de la peau, et plus particulièrement l’urticaire, ainsi que sur différents vaccins, dont le vaccin de Medicago contre la COVID-19. Ce vaccin québécois innovateur utilise des plantes comme bioréacteur. L’étude en est à la phase III et le vaccin devrait être disponible au courant de l’année en cours, si tout continue à bien se dérouler. Le Dr Paquette a d’ailleurs eu l’occasion d’en discuter dans le cadre d’une entrevue radiophonique et d’un article paru dans la publication numérique Mon Joliette (monjoliette.com/un-vaccin-sur-plantes-produit-au-quebec-franchit-une-nouvelle-etape/).

Participer à une étude clinique : une opportunité ouverte à tous et toutes



Santé Canada exige que toute nouvelle médication disponible ait fait l’objet d’un projet de recherche clinique. Que vous souffriez ou non d’une condition médicale, vous pouvez possiblement participer aux essais cliniques de DIEX. Vous aurez ainsi accès à des solutions de traitement avant même que celles-ci ne soient disponibles sur le marché et vous contribuerez à l’avancement de la science, et par là au mieux-être d’un nombre incalculable de personnes.

Comment se déroule le processus? La première étape consiste à vous expliquer le traitement par téléphone. Vous rencontrerez ensuite un membre de l’équipe qui pourra répondre à vos questions et vous fera signer un formulaire de consentement. Ce formulaire ne signifie pas que votre décision est irréversible. Un participant peut en effet se désister à tout moment. Vient ensuite l’étape des tests ou examens médicaux, si nécessaire. Enfin, si vous répondez aux critères de sélection, vous pourrez finalement débuter l'étude clinique. Sachez que vous bénéficierez d’un encadrement médical tout au long de l’étude.

C’est une chance pour les citoyens et citoyennes de Joliette et des environs d’avoir ainsi accès à des traitements innovateurs octroyés par une équipe extrêmement compétente, qui a pour premier principe le respect total du patient. Tel que l’indique Dr Marcel Germain, « les participants à nos recherches s’aident eux-mêmes et aident aussi la société ».

L’entreprise est située au 28, chemin du Golf Est, à Saint-Charles-Borromée. Toute personne intéressée peut contacter DIEX au 579 841-0571 ou, de l’extérieur, au 1 844 739-3439 (sans frais), ou encore par courriel à l’adresse [email protected].

Pour plus d’information : www.diex.ca