Un projet d’accompagnement vers l’emploi  pour les jeunes

Les jeunes âgés de 15 à 30 ans, de la MRC de Montcalm, sans diplôme secondaire et sans emploi, ont encore quelques semaines pour s’inscrire au projet Transit vers la réussite.

Il s’agit d’un projet d’accompagnement en emploi qui a fait ses preuves et qui a changé la vie de ceux qui ont vécu cette expérience.

Ce projet a été retenu à la suite de l’appel de projets du programme Jeunes en mouvement vers l’emploi (JME), dans le cadre de l’Entente de contribution Canada-Québec en appui aux jeunes du Québec, à laquelle participe financièrement le gouvernement fédéral, plus précisément par l’intermédiaire du volet régional de la Stratégie emploi et compétences jeunesse.

Transit vers la réussite est un projet qui vise à développer des aptitudes et des habiletés à l’intérieur de diverses situations de travail. Les jeunes vivront une expérience de travail à la Ville de Saint-Lin-Laurentides liée aux loisirs, à l’entretien d’espaces verts et/ou à la documentation ou au Jardin Humani-Terre pour des tâches reliées au jardinage, à la transformation artisanale de végétaux et à l’agrotourisme.

La prochaine cohorte est prévue de mai à août prochain, à raison de 30 heures par semaine, pour une rémunération mensuelle de 1 620 $.

« Grâce à un appui financier gouvernemental de 168 985 $, ce projet permettra aux jeunes de vivre une approche personnalisée et des expériences concrètes en milieu de travail. Ils pourront ainsi être plus confiants dans l’avenir, en plus d’avoir tous les outils nécessaires pour sélectionner un emploi qui leur convient et qui est en harmonie avec leurs aptitudes professionnelles », mentionne Jean Boulet, ministre du Travail, de l’Emploi et de la Solidarité sociale et ministre responsable de la région de la Mauricie.

En parallèle de ces journées de travail et suivant la phase pratique dans les organisations partenaires, les participants bénéficient de formations offertes par les intervenants et les conseillers du Carrefour jeunesse-emploi. Les thèmes abordés visent le développement personnel, l’employabilité et l’optimisation des méthodes en recherche d’emploi.