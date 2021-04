Les inscriptions sont ouvertes pour les bourses en santé et services sociaux McGill

L’Organisation de la communauté anglophone de Lanaudière (OCAL) a annoncé l'ouverture des inscriptions au Programme de bourse dans le cadre du Projet de formation et de maintien en poste des professionnels de la santé de McGill.

Le but est de fournir un incitatif et un soutien financier aux étudiants en provenance des régions du Québec visés par le Programme. Ceux-ci doivent posséder une connaissance appropriée de l’anglais et du français et poursuivre des études à temps plein dans le domaine de la santé et des services sociaux dans une maison d’enseignement reconnue par le gouvernement.

Les étudiants lanaudois qui reçoivent une bourse doivent s’engager à demeurer dans la région de Lanaudière après leurs études pour y travailler dans un établissement public de santé et de services sociaux ou dans une organisation connexe pour un minimum d’un an.

Le Projet de formation et de maintien en poste des professionnels de la santé vise à améliorer l’accès à des soins de santé et des services sociaux sécuritaires et équitables pour les clients d’expression anglaise.

Les montants des bourses pour l'année 2021-2022 peuvent aller jusqu'à 10 000 $ en niveau universitaire, jusqu'à 5 000 $ pour les étudiants au collégial et jusqu'à 2 000 $ pour ceux en École à Vocation.

Toutes les demandes doivent être soumises à OCAL au plus tard le 7 mai 2021.