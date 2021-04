« Hey le voisin, c’est bon quand tu ralentis! » sensibilisation à la vitesse à Saint-Charles-Borromée

Avec la limite de 40 km/h dans les quartiers, plus des deux tiers du territoire de la ville se trouvent en vitesse réduite depuis un an. La Ville de Saint-Charles-Borromée annonce qu’elle entend poursuive cette sensibilisation sur son territoire au courant des prochaines semaines en lançant la campagne « Hey le voisin, c’est bon quand tu ralentis! » avec le même objectif en tête, soit apaiser les rues locales et les rendre plus sécuritaires pour tous.

Le conseil municipal et le comité de circulation de la Ville rappellent que cette grande campagne de trois phases échelonnées sur trois ans aura débuté avec le déploiement d’un projet pilote qui implantait d’abord une mesure d’atténuation de 40 km/h dans un secteur précis comptant de nombreuses jeunes familles. Après le succès de cette modification, cette limite s’est élargie à presque tous les secteurs résidentiels charlois. La limite de 50 km/h demeure toutefois maintenue pour certaines artères plus commerciales ou de transit, entre autres comme la rue de la Visitation.

« Jusqu’à maintenant, les résultats de cette grande campagne sont tout de même concluants. Il n’en demeure pas moins que ce ne sont pas tous les automobilistes qui ont adopté le nouveau réflexe de lever le pied, c’est pourquoi on continue de les sensibiliser. La sécurité de nos citoyens est notre priorité et on travaille en ce sens. », affirme le maire, M. Robert Bibeau.

Cette campagne de sensibilisation en sécurité routière vise la poursuite de trois objectifs distincts :

Le respect des limites de vitesse dans les quartiers;

La protection des usagers vulnérables, en visant plus spécifiquement le partage de la route;

La quiétude d’esprit est d’abord et avant tout une affaire de bon voisinage.

Rappelons qu’au départ, cette mesure réfléchie était d’ailleurs en réponse à une demande des citoyens qui aspiraient à des déplacements plus conviviaux pour les usagers qui sont à pied ou sur roues, à vélo ou sur fauteuil motorisé.