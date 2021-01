Joliette : gratuité des stationnements et congé d’intérêts sur taxes foncières

Déterminée à appuyer les citoyens et commerçants durant ces temps atypiques, la Ville de Joliette annonce la prolongation de la gratuité des stationnements municipaux publics jusqu’au 30 avril ainsi qu’un congé d’intérêts sur taxes foncières jusqu’en mai.

Ces mesures visent à atténuer les répercussions économiques de la pandémie vécues par plusieurs.

Congé d’intérêts sur taxes foncières

Consciente du fardeau financier engendré par cette période névralgique, la Ville suspend les intérêts sur le premier versement des taxes foncières 2021.

Des intérêts et pénalités s’appliqueront pour chaque mois de retard à partir de la deuxième échéance de mai.

Gratuité des stationnements municipaux

En vigueur depuis le 1er décembre dernier, la gratuité des stationnements est allongée dans l’esprit d’encourager les consommateurs à fréquenter les commerces locaux.

Résidents, travailleurs et commerçants du centre-ville sont ainsi priés de laisser les espaces en bordure de rue accessibles à la clientèle et occuper seulement les espaces réservés aux vignettes et les stationnements hors rue.

Vignettes commerciales

Les vignettes commerciales 2020 restent valides jusqu’au rétablissement des stationnements payants. Les détenteurs d’une vignette commerciale 2021 seront dédommagés par un crédit établi au prorata de la période de gratuité.