Des locaux nouvellement réaménagés à découvrir lors du Porte ouverte sur la FADOQ

C’est avec un grand enthousiasme que FADOQ – Région Lanaudière tiendra son événement Porte ouverte le jeudi 27 février de 14 h à 19 h.

Venez découvrir l’ensemble des activités événements, rabais, voyages et programmes sociaux offerts, ainsi que l'équipe qualifiée et passionnée.

Les membres de l’équipe de travail de FADOQ – Région Lanaudière, les formateurs et formatrices ainsi que plusieurs membres du conseil d’administration seront sur place pour vous rencontrer et répondre à vos questions.

« Cette journée Porte ouverte est une invitation à toute la population lanaudoise, ainsi qu’à nos partenaires à venir nous rencontrer pour mieux connaître notre programmation et nos services, visiter nos locaux nouvellement réaménagés, le tout dans une ambiance sympathique », soulèvent Caroline Majeau, directrice générale et Luce Gervais, présidente du conseil d’administration de FADOQ – Région Lanaudière.

Au programme de cette journée :

* Visite des locaux nouvellement aménagés

* Information sur les nombreux services, activités et événements

* Découverte des formateurs.trices

* Rencontre avec l'équipe régionale et membres du conseil d’administration

* Dégustation de biscuits chauds... et bien plus encore!

Grâce au stationnement et à l’entrée donnant sur la rue Saint-Barthélemy, les personnes à mobilité réduite bénéficient d’un accès directement au niveau du sol extérieur et un monte-personnes permettent de se rendre aux salles de formation du rez-de-chaussée et du 2e étage.

Des places de stationnement sont également disponibles dans les rues aux alentours des bureaux situés au centre-ville de Joliette.

La direction, le conseil d’administration, les formateurs.trices et le personnel de FADOQ – Région Lanaudière vous invitent donc à venir les rencontrer en très grand nombre le jeudi, 27 février de 14 h à 19 h au 626, boulevard Manseau à Joliette.