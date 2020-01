La Fondation Santé MRC D’Autray transfère ses activités vers la Fondation pour la Santé du Nord de Lanaudière

La Fondation Santé MRC D’Autray, ayant pignon sur rue à Lavaltrie et étant constituée depuis 1998, a choisi de transférer ses activités vers la Fondation pour la Santé du Nord de Lanaudière (FSNL) en y intégrant toutes ses opérations. Cette décision a été prise dans le but de rassembler au sein d’une même entité les expertises régionales en collecte de fonds pour en faire bénéficier la communauté.

« Les administrateurs de la FSMRCA ont fait le choix de travailler avec notre fondation, sachant très bien qu’en s’unissant, on devient plus fort. Les donateurs de la MRC de D’Autray pourront maintenant, par la FSNL, participer à des projets de toutes tailles qui feront une différence dans leur communauté, puisque notre fondation agit en tant que levier dans plusieurs projets du Centre intégré de santé et de services sociaux de Lanaudière (CISSS de Lanaudière). Cette fusion s’inscrit dans notre volonté d’être présente sur l’ensemble du territoire du nord de Lanaudière », souligne la présidente de la FSNL, Dany Belleville.

Attribution des fonds aux mêmes établissements

Mme Belleville confirme que tous les fonds qui avaient été recueillis au sein de la MRC de D’Autray par la Fondation Santé MRC de D’Autray, et qui étaient alors dédiés aux installations de ce secteur, seront toujours attribués à ces mêmes établissements. Ainsi, les CLSC et les centres d’hébergement de la MRC de D’Autray pourront encore procéder à des demandes spécifiques et les diriger à la Fondation pour la Santé du Nord de Lanaudière, et ce, pour tout besoin en équipements ou pour tout projet en lien avec les usagers.

« Ce que nous connaissons de la FSNL est rassurant; cette fondation est digne de confiance. Elle investit là où il y a des besoins, et ce, selon le mieux-être du patient. Un lien étroit s’est tissé entre le CISSS de Lanaudière et la FNSL, ce qui facilite grandement les échanges et permet à ses administrateurs d’être parfaitement bien informés de la réalité dans les établissements. De plus, la FSNL a à cœur de distribuer les fonds dans toutes les installations de son territoire de Saint-Michel-des-Saints à Lavaltrie, en passant par Chertsey et Berthierville. », ajoute le président de la FSMRCA, André St-Martin.