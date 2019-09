Une visite de ferme qui surprend le 22 septembre prochain à Saint-Damien

Aux Jardins de la Bergère, entreprise maraîchère certifiée biologique, propose aux familles de Lanaudière de visiter le fruit de leur labeur lors d’une journée familiale gratuite. Embarquez derrière le tracteur avec Benoît pour une tournée de la ferme ou savourez les légumes croquants tout juste cueillis; il y en aura pour tous les goûts le 22 septembre à Saint-Damien.

Dès 10 h au 1898, chemin Beauparlant, les propriétaires Isabelle et Benoît ainsi que leurs deux filles Marianne et Laurie – la relève! – seront prêts à accueillir petits et grands. « On adore recevoir les gens et leur transmettre notre passion », se réjouit Isabelle, fière du chemin parcouru depuis 2008. Plusieurs activités sont prévues pour les enfants : maquillage, dégustations, cueillette de pommes de terre… et rencontre avec les animaux! César et Cléopâtre les cochons curieux, Arthur le petit veau qui raffole des bisous et Mustachio, Bruno et Betty, les lapins tannants, sauront charmer les tout-petits.

Cuisinez sans retenue!

Jusqu’à 16h, les visiteurs pourront profiter de la journée pour s’approvisionner en légumes bios : courges, patates blanches, oignons, cerises de terre, carottes, betteraves, rutabagas, choux… En panne d’inspiration? « Faites des conserves! Empilez-les dans votre chambre froide! », conseille Marianne sous le regard de sa grand-mère qui s’empresse d’ajouter « Les congeler, c’est moins compliqué! ». Toutes deux regorgent d’idées à partager pour vous faciliter la tâche en cuisine.

Aux Jardins de la Bergère

Située à Saint-Damien dans Lanaudière, la ferme familiale cultive une grande variété de fruits et légumes certifiés biologiques depuis 2008. Grâce à la fidélité de ses clients et aux nouveaux curieux qui ont soif de manger frais et local, Aux Jardins de la Bergère peut recevoir un nombre croissant de familles dans un environnement convivial et pratique. Avec leur plus beau sourire, ils font découvrir les légumes de saison et distribuent plus de 300 paniers biologiques via le réseau des Fermiers de famille, coordonné par Équiterre.