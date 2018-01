Inauguration du centre Pierre-Dalcourt à Saint-Félix-de-Valois

La Municipalité de Saint-Félix-de-Valois a inauguré le centre Pierre-Dalcourt le 27 janvier dernier à l’occasion de la fête d’hiver.



La mairesse, madame Audrey Boisjoly, a procédé à la coupe du ruban en compagnie des conseillers municipaux présents. « L’agrandissement du centre Pierre-Dalcourt a permis, entre autres, l’ajout d’une troisième salle et la réfection des espaces déjà existants » a mentionné madame Audrey Boisjoly lors de son allocution. « Ce centre est un lieu très fréquenté et très important pour Saint-Félix-de-Valois. Et il pourra dorénavant répondre encore mieux aux demandes et besoins des citoyens. » a-t-elle ajouté.



Les travaux, réalisés cet automne, représentent un investissement de 1 069 000 $. La Municipalité de Saint-Félix-de-Valois a reçu une contribution financière de 500 000 $ du Programme d'infrastructure communautaire de Canada 150 pour réaliser le projet.