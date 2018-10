HOCKEYQC.CA revient sur les ondes de RDS pour une 7e saison consécutive ! Animée par le passionné de hockey, Emmanuel Auger, l’émission poursuit son mandat de mettre en lumière le talent des ligues régionales de hockey balle et dek hockey du Québec. Ayant visité plus de dizaines de villes cet été, HOCKEYQC.CA a rencontré plus de 5 000 joueurs, de tous les niveaux - dont plusieurs centaines de joueurs de la région de Lanaudière.

Cette 7e saison propose une immersion au sein des différentes équipes du Québec en route vers le prestigieux Championnat Provincial, s’imprégnant ainsi de la fougue et de l’énergie de ces athlètes. À travers les neuf épisodes de 30 minutes, les téléspectateurs seront témoin de l’esprit d’équipe, de la rivalité, des rondes d’éliminations et des victoires des différentes ligues.

Une émission complète consacrée aux joueurs de la ligue HOCKEYQC Joliette

L’émission mettant en vedette la ligue HOCKEYQC Joliette, en route vers le prestigieux Championnat Provincial annuel de hockey balle à Charlevoix, sera diffusée à 13h30 et à 17h00, aux heures de grande écoute, le samedi 27 octobre prochain (rediffusion toute la semaine).

Cette émission propose une immersion au cœur des joueurs de cette ligue qui en fait sa renommée. On y retrouve notamment Dominic Marsolais, joueur de hockey balle de haut niveau et détenteur de deux titres provinciaux et Gaby Roch de l’équipe Le Shack, un ancien de la LHJMQ avec les Olympiques de Gatineau et les Voltigeurs de Drummondville, reconnu comme l’un des bagarreurs les plus prolifiques de la Ligue nord-américaine de hockey. À ne pas manquer !



Nouveautés cette année : Des tops 5 et des personnalités connues!

Pour la saison 2018, HOCKEYQC.CA propose un nouveau segment qui met de l’avant les jeux les plus époustouflants de chaque ligue sous forme de « top 5 ». Que ce soit les plus belles passes ou les plus beaux arrêts, chaque épisode comptera son lot de beaux moments.

Également cette année, chaque épisode sera accompagné d’un vox pop où plusieurs personnalités connues de l’univers du hockey et du monde culturel se prêtent au jeu et répondent à des questions inattendues. Xavier Ouellet, Donald Audette, Doug Gilmour, Jason Spezza, Ricardo Trogi et Jay du Temple feront notamment partie de cette nouvelle mouture ! Des discussions animées sur le hockey et le hockey balle – une belle façon de connaitre le point de vue de ces icônes !

« Encore une fois cette année, toute l’équipe d’HOCKEYQC.CA est bouche bée ! Le talent et le niveau de jeu des joueurs d’ici augmentent année après année. J’ai la chance d’animer cette émission depuis les sept dernières années, et je constate l’évolution fulgurante du sport au Québec. Le hockey balle et dek hockey sont des activités de plus en plus populaires et de plus en plus pratiquées, et ce, peu importe l’âge, le sexe ou le niveau ! HOCKEYQC.CA démocratise ce sport et met en lumière les athlètes du Québec. Je suis très heureux d’être aux premières loges de cette belle évolution sportive ! » d’ajouter Emmanuel Auger.