Une patinoire ouverte pour le congé de Pâques à Saint-Charles-Borromée

La patinoire couverte du parc Casavant-Desrochers offre aux citoyens de Saint-Charles-Borromée de patiner et de jouer au hockey plus longtemps, et ce, dans de meilleures conditions. La preuve en est faite : la surface glacée est encore praticable à ce jour et tout indique qu’elle devrait être ouverte pour le congé de Pâques!

« Cette infrastructure sportive se révèle comme une véritable valeur ajoutée chez nous. En plus de prolonger la saison des sports de glace, elle nous permet d’offrir des événements festifs en été. C’est un lieu rassembleur et nous en sommes fiers », a indiqué le maire de Saint-Charles-Borromée, M. Robert Bibeau.

Faire durer le plaisir

Dame Nature aidant, la saison du hockey au parc Casavant-Desrochers devrait se poursuivre de plus belle jusqu’au mois d’avril. Rappelons que c’est dans cet esprit de « saison prolongée » que la Municipalité de Saint-Charles-Borromée est en attente d’une subvention pour la revitalisation du parc Casavant-Desrochers. Le projet d’envergure ayant récemment été soumis au gouvernement dans le cadre du Programme de soutien aux installations sportives et récréatives comprend la réfrigération de la patinoire. En effet, la mise en place d'un tel système permettrait d'obtenir des conditions de glace impeccables, et ce, d'octobre à fin avril.