Résultat Course U8-U10 au Mont-Avalanche du Club de compétition Val St-Côme

C’est dimanche le 28 janvier 2018 au Mont-Avalanche que les U8 et U10 du Club de compétition Val St-Côme ont débuté leur saison et quel début de saison ils ont eu!



La température était de notre côté. De plus, ils ont eu la chance de rencontrer un athlète olympique très généreux qui a su les inspirer à sa façon… Éric Guay. Il était présent pour ses enfants mais a prit du temps pour saluer tous les athlètes et se faire photographier avec eux. Les jeunes n’avaient qu’un rêve, soit, devenir lui…



U8 : Julie Proulx (4e et 6e), Gabrielle Leblanc (5e et 7e), Derek Nelson (9e et 6e), Julien Roy (10e et 5e) et Guillaume Lefebvre (9e)

Résultat classement par équipe 3e position

U10 : Clémence Roy (5e et 8e), Élisabeth Proulx (6e), Zoé Laporte (6e), Naéva Larivée (8e)

Loïc Valois (3e), Samuel Lefebvre (4e et 4e), Thomas Chaput (6e et 7e), Jacob Lefebvre (3e), Dustin Laporte (10e)

Résultat classement par équipe 2e position