Vif succès des Libellules au 39e omnium de volleyball Thérese-Martin

C’est la fin de semaine du 16 et 17 décembre, que se tenait la 39e édition de Volleyball de l’Omnium Thérèse-Martin. C’est plus de mille athlètes et visiteurs qui se sont déplacés dans la région Joliettaine pour la circonstance. C’est près de 40 équipes venant de plusieurs coins du Québec dont une trentaine ont couché et mangé dans la région de Joliette. Année après année cet évènement a un impact économique important pour la région et ses différents commerces. Le comité organisateur ayant à sa tête, Benoit Coulombe et Julie Lachapelle était formé d’une cinquantaine de bénévoles constitué de parents et amis qui ont fait un travail admirable cette année encore. Ce tournoi privé, considéré comme le plus vieux au Québec et au Canada, a été un grand succès aussi au niveau sportif pour les Libellules.

Au niveau benjamin 14 ans et moins, la formation des Libellules 13 ans dirigée par Caroline Robillard et Andréann Gadoury se sont mérité la médaille d’or devant le Vicas de Victoriaville.

Au niveau 15 ans et moins, les Libellules 14 ans se sont mérité l’argent après un match chaudement disputé et remporté par l’Attaque de Trois-Rivières.

Dans la catégorie des 16 ans et moins, l’équipe cadette 2 des Libellules a réalisé quelques belles performances pour finalement vaincre en grande finale les Titans du Collège St-Alexandre de Gatineau en trois sets. Une belle médaille d’or pour cette formation dirigée par Benoit Coulombe et Caroline Fiset.

Finalement en 17 ans et moins victoire des Vipères des Laurentides devant le Colédo de St-Hyacinthe. Les Libellules ne participaient pas à cette catégorie.

Ce fut donc une fin de semaine exceptionnelle pour les Libellules sur le plan sportif et organisationnel.

En somme un beau tournoi, apprécié par la très grande majorité des équipes et des visiteurs présents.